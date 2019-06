Y Neto en el disparadero

Resulta curioso e inquietante. El portero que ha sido el titular del Valencia CF casi toda la temporada, hablo de Neto, ahora se quiere marchar y espero que para que eso suceda llegue una oferta realmente interesante por él. Y que de esta forma no salga perdiendo en este tema tan complicado de dar altas y bajas a la vez sin que la cosa te cabe saliendo cara. Da la impresión de que Neto se quiere ir porque ha acabado molesto la temporada con Marcelino por esos minutos finales que el técnico sí le ha dado a Jaume y le ha negado al brasileño. Y sorprende la rección de Neto porque, entre otras razones, siempre, o al menos últimamente, ha sido un guardameta de suplenfue precisamente el Valencia CF el que lo rescató para ser titular desde el principio. Bien, dando casi por finiquitada su intención de irse lo que sí parece claro es que el Valencia no se ha quedado parado y ya ha puesto sus ojos en Jasper Cillessen, el meta teóricamente suplente del Barça pero sin duda un portero que ofrece todas las garantías para ocupar la portería blanquinegra.



Tranquilos

Y miren una cosa, en todo este tema yo estoy más que tranquilo por una razón fundamental. Neto es un buen portero, un tipo capaz en su trabajo, pero yo lo pongo en duda si lo analizamos como guardameta en el fútbol moderno. ¿Y cual es mi pega? Pues una muy simple y muy clara. Neto es un buen portero debajo del marco, entre palos, pero jamás sale de su área y ni siquiera se hace presente en los corners del equipo rival. Vive pegado a su portería y eso, en este siglo XXI donde han cambiado tantas cosas, lo convierte por su forma de jugar en un guardamete notable pero insuficiente en los conceptos básicos. El ejemplo más claro lo tenemos también en otro guardameta del Barça pero en este caso siendo el titular del equipo. Ter Stegen no solo guarda bien su meta estilo Neto, lo que le hace diferente es que juega casi como si fuera un moderno líbero que le da todo tipo de garantías a Piqué para resolver situaciones en su propia área. Así las cosas la intención de Neto de abandonar el Valencia no me produce angustia. Aprecio la temporada que ha realizado, pero no estoy muy convencido de su forma de jugar ni de su forma de no ejercer jamás de libre del equipo... y eso que el fútbol moderno ha cambiado. Si Neto se marcha y el Valencia CF gana en la operación los euritos necesarios para cubrir su ausencia a mí no me importa en absoluto. Prefiero un portero moderno en mi equipo que un guardameta tipo Iribar, bueno pero siempre bajo los palos de su portería. El fútbol evoluciona y Neto no ha asimilado ese tremendo cambio.



Y lo de Santi Mina

Me sorprende la decisión de Santi Mina de querer volver a su tierra. Recuerden que es gallego y eso influye en su forma de vida, no lo duden. Repito que el hecho de que prefiera volver a su casa en busca de más minutos no deja de sorprenderme, pero a la vez lo entiendo y lo procuro razonar. Si el Valencia hace bien las cosas -con Alemany eso está asegurado- no me preocupa en exceso su marcha si eso representa un paso adelante para el futbolista y por lo tanto un paso adelante también en las futuras finanzas del Valencia.



