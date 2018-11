Mircea Cartarescu, Literatura a lápiz

Mircea C?rt?rescu, el escritor rumano más determinante de las últimas décadas acaba de recibir el Premio Formentor de las Letras 2018 y de publicar El ala izquierda (Impedimenta), primera parte de la trilogía El cegador, un proyecto literario abrumador y visceral que explora la naturaleza humana con la solidez habitual en él, un autor en cuyas ficciones caben muchos mundos, incluida la realidad. "Yo no hago distinción entre mis recuerdos reales y los recuerdos construidos por mí", dice. "En las partes de las que no tengo recuerdos no tengo ningún problema en inventarlos€ y muchas veces los fabricados han parecido más reales que los verdaderos. No soy memorialista, soy un novelista, o mejor dicho, un poeta disfrazado de novelista".