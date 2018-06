E32018: Microsoft impresiona con ´Halo´, ´Gears of War´ y ´Forza´

Microsoft ha comenzado su conferencia previa al E3 2018 situando el listón por todo lo alto con la presentación del primer tráiler de ´Halo: Infinite´. El desarrollo del título corre a cargo de 343 Industries y promete volver a destacar la figura del jefe maestro. A pesar de no avanzarse ningún elemento sobre la trama del juego, el video nos permite observar una ambientación que recuerda la tierra, donde se destacan varios elementos naturales como animales. El detalle que demuestra que estamos ante un juego de la serie ´Halo´ se limita a un grupo de soldados y la imagen del popular casco de combate del Spartan.

'Infinite', destinado a Xbox One y Windows 10, está siendo creado con el nuevo Slipspace Engine del estudio. De momento no se ha revelado más información sobre el juego o planes sobre su lanzamiento, aunque en los próximos días se irán desvelando algunos datos relativos al desarrollo. Por el momento, puedes adelantarte con el tráiler que nos proporciona una visión del futuro de ´Halo´.

Poco a tardado en estrenarse un nuevo tráiler del esperado ´Ori and the Will of the Wisps´, la secuela para Windows 10 y Xbox One del querido título de aventuras. El video recoge varias secuencias extraídas del juego en diferentes localizaciones, donde se puede comprobar que superar la aventura conllevará superar muchos peligros. El tráiler también nos permite deleitarnos con la dirección artística de la serie, una de sus grandes bazas junto a la jugabilidad.

La presencia en la conferencia de Todd Howard, director de Bethesda, ya nos anticipaba que la noche venía cargada de novedades sobre ´Fallout 76´, la nueva entrega de la franquicia, que ha levantado mucha expectación desde la confirmación de su desarrollo. Además de un primer avance en video, Howard, anticipa que la entrega se enmarca a modo de precuela sobre los acontecimientos históricos de la serie. El jugador adoptará el rol del primer superviviente en recorrer los páramos postnucleares tras el desastre, un habitante del refugio 76, que, según el director, tendrá a su disposición hasta cuatro veces más territorio que en ´Fallout 4´, pero en esta ocasión localizado en el Oeste de Virginia.

La parcela de novedades en la conferencia se ha nutrido de un interesante catálogo de proyectos, como demuestra la presentación de ´The Awesome Adventures of Captain Spirit´, una aventura desarrollada por Dontnot Entertainment, estudio conocido por obras como el reciente ´Vampyr´ y el popular ´Life is Strange´. Precisamente el juego presentado esta noche se localiza en el mismo universo del último. Según la información proporcionada por el equipo, aquí seguiremos la historia de un niño con una enorme capacidad para crear historias que puede usar la imaginación para viajar a lugares mágicos. Ahora, las buenas noticias, porque ´The Awesome Adventures of Captain Spirit´ podrá descargarse gratis a partir del 26 de junio. Destacar que el juego también estará disponible en la misma fecha y sin cargo en PlayStation 4 y PC. En cualquier caso, ya puedes disfrutar de su primer tráiler.

Piraras y Corsarios, mejor que estéis preparados, pues Microsoft ha confirmado en su conferencia que ´Sea of Thieves´ recibirá dos nuevas expansiones este mismo año. El multijugador de piratas se expandirá con el lanzamiento de dos paquetes de contenido recogidos en un tráiler que anticipa las características de ´Cursed Sails´ y ´Forsaken Shores´. La primera de ellas se lanzará en julio, mientras que el segundo paquete estará disponible en algún momento del mes de septiembre. En relación a las expansiones, ´Cursed Sails´ nos invita a descubrir una nueva amenaza en los mares en forma de terroríficas naves fantasma con tripulaciones de esqueletos. ´Forsaken Shores´ va más allá y nos revelará una nueva y peligrosa parte del mundo, llena de peligros que pondrán a prueba la habilidad y el nervio de incluso las tripulaciones más duras. Cada actualización irá acompañada de una campaña por tiempo limitado que presentará el contenido de una manera divertida y atractiva.

Durante la conferencia, la desarrolladora japonesa FromSoftware ha presentado oficialmente ´Sekiro Shadows Die Twice´. La existencia del juego ya se había confirmado con anterioridad mediante un misterioso tráiler que se estrenaba durante los Game Awards 2017 el pasado diciembre, pero finalmente hemos tenido que esperar hasta el E3 2018 para descubrir su identidad.

Como se recoge en las primeras secuencias del juego, se trata de un título con ambientación de samuráis bajo la fórmula ´BloodBorne´ y mundo abierto. La revelación, además, nos ha dejado una flamante secuencia en acción absurdamente hermosa y con una fluidez capaz de levantar el interés a cualquiera. ´Sekiro: Shadows Die Twice´ llegará a Xbox One, PlayStation 4 y PC en 2019. Disfruta de su primer tráiler.

Aquellos que estaban preocupados por la ausencia de noticias sobre ´Crackdown 3´ pueden respirar tranquilos, pues Microsoft ha mostrado un nuevo tráiler del juego que contiene una variada muestra de secuencias de juego inéditas. El video nos permite echar un vistazo a los vehículos, modos, y entornos, además de las diversas habilidades disponibles para los jugadores. Estará disponible en todo el mundo en febrero de 2019.

Horas antes del comienzo de la conferencia de Microsoft en el E3 2018, y tras una interminable espera que se ha prolongado a lo largo de cinco años, Square Enix confirmaba planes de lanzamiento de ´Kingdom Hearts III´. Aunque estaba previsto para debutar entre octubre y diciembre de 2018, la tercera entrega numerada de la serie no verá la luz hasta el 29 enero de 2019. Su lanzamiento todavía se puede englobar dentro del ejercicio fiscal anual de Square Enix en 2018, aunque la noticia no ha dejado de ser acogida como una decepción para los fans. En la conferencia de la compañía tampoco han faltado novedades sobre el esperado tercer capítulo de la querida saga que mezcla personajes de Square Enix y Disney. Como se puede comprobar en el video estrenada en la gala, el mundo Frozen también dispondrá de un espacio dentro del juego.

Aunque hace unas horas, durante la celebración del EA Play 2018, pudimos conocer algunos detalles sobre ´Battlefield V´, en la conferencia de Microsoft tampoco han querido dejar pasar la oportunidad de presentar nuevos argumentos para aumentar el interés por la nueva entrega de la reconocida serie bélica. El video, esta vez se enfoca en la campaña para un solo jugador. ´Battlefield V´ estará disponible para PC, PlayStation 4 y Xbox One a partir del 19 de octubre de 2018; a partir del 11 de octubre para los miembros de Origin Access Premier.

Buenas noticias también para los amantes de la velocidad, ya que Microsoft ha anunciado el desarrollo de ´Forza Horizon 4´. La nueva entrega de la serie nos llevará a Gran Bretaña y ofrecerá a los jugadores temporadas dinámicas en mundo abierto compartido que cambiará cada semana. Desarrollado en 4K y HDR nativos, el título contará con más de 450 automóviles, nuevos eventos y una de las opciones más demandadas por los usuarios: un creador de rutas que permitirá diseñar y compartir diseños de carrera personalizadas con el resto de jugadores. Estará disponible para Xbox One, Windows 10 y Xbox Game Pass el 2 de octubre de 2018 como título de Xbox Play Anywhere.

Durante la conferencia, Microsoft también ha anunciado que duplicará sus estudios de desarrollo al agregar cinco nuevos equipos creativos a la familia de Microsoft Studios. Las incorporaciones incluyen la formación de un nuevo estudio, The Initiative, así como la adquisición de Playground Games, Ninja Theory, Undead Labs y Compulsion Games.

Aprovechando la adquisición de este último, el fabricante norteamericano también ha anunciado fecha de lanzamiento de ´We Happy Few´, que debutará el 10 de agosto. Para aumentar las expectativas depositadas en el juego, la desarrolladora y Gearbox Software han presentado un nuevo tráiler de este particular juego de aventura que se desarrolla en la década de los sesenta dentro una línea temporal alternativa tras la Segunda Guerra Mundial.

Aunque su anuncio tuvo lugar el pasado mes de marzo, no ha sido hasta la conferencia de prensa de Microsoft en la que hemos conocido los primeros detalles de ´Tom Clancy´s The Division 2´. El título de Ubisoft, desarrollado sobre una versión actualizada del motor Snowdrop, también ha confirmado que se pondrá a la venta para Xbox One (incluyendo Xbox One X), PlayStation 4 y Windows PC el próximo 15 de marzo de 2019.

Ambientado siete meses después de la liberación del mortal virus que asoló la ciudad de Nueva York, ´The Division 2´ sitúa a los jugadores en un Washington D. C. desmoronado y en pleno colapso. El mundo está al borde de un precipicio y la gente vive la peor crisis a la que se haya enfrentado el hombre en toda su historia. Como agentes veteranos de ´The Division´, los jugadores son la última esperanza para evitar el completo derrumbe de la sociedad, mientras diferentes grupos de enemigos pugnan por controlar la ciudad.

´Shadow of the Tomb Raider´ ha querido también dejar claras sus intenciones con la presentación de un nuevo y espectacular tráiler desarrollado con el motor del juego. Por primera vez desde que se anunció, por fin hemos podido ver escenas realizadas con el motor del juego. El resultado que ofrece el tráiler es realmente rico: además de presentar la historia, los personajes y la configuración, también muestra algunos compases de juego.

Al final, los rumores que durante las últimas semanas apuntaban que ´Cuphead´, el aclamado juego de Studio MDHR recibiría contenido extra, han demostrado estár bien fundados, pues Microsoft ha anunciado una expansión que añadirá cantidad de novedades a la fórmula de juego. El paquete de contenido extra denominado ´The Delicious Last Course´, traerá consigo toda una serie de elementos inéditos, comenzando por los personajes jugables. De hecho, se incorpora al elenco la Sra. Chalice para apoyar a los ya conocidos Cuphead y Mugman. Además de la nueva campaña presentada en el tráiler, habrá una nueva isla para explorar, nuevos jefes con los que lidiar y más armas para usar. La expansión se publicará durante 2019.

4A Games tampoco se ha resistido a aprovechar la oportunidad brindada por Microsoft en su conferencia para anunciar la fecha de lanzamiento de ´Metro: Exodus´ y mostrar un espectacular tráiler del juego cargado de acción. El material divulgado muestra, como se esperaba, un juego que se aparta de la opresión de los túneles para ganar en escenarios más amplios y espaciosos, creando una nueva ambientación dentro de la serie y levantando la experiencia de juego como algo más cercano al mundo abierto. Pero vamos con lo importante, pues ´Metro: Exodus´ estará disponible a partir del 22 de febrero en PlayStation 4, Xbox One y PC.

Otra de las grandes sorpresas de la conferencia de Microsoft ha correspondido al anuncio de ´Devil May Cry 5´. Capcom ha confirmado que la franquicia está de regreso, y para anticipar un poco sobre el juego, se ha estrenado el primer video de la entrega, donde hemos podido ver, a grandes rasgos, como lucirá el próximo capítulo de la veterana serie de acción. El juego ha sido presentado por su director Hideaki Itsuno, quien ha asegurado que el desarrollo del título se ha realizado teniendo en cuenta las inquietudes de los seguidores de la marca. ´Devil May Cry 5´ está actualmente en desarrollo para PC, PlayStation 4, Xbox One y su lanzamiento está programado para la próxima primavera.

Por su parte la desarrolladora polaca Techland ha anunciado el desarrollo de ´Dying Light 2´, un nuevo capítulo de la serie que llegará a PlayStation 4, Xbox One y PC. Como es habitual en este tipo de citas, el anuncio del juego se ha acompañado de un primer tráiler que avanza las intenciones de sus creadores. De este modo podemos hacernos una ligera idea de la configuración, las armas disponibles y los enemigos. Aunque el título no tiene planes de lanzamiento, se ha confirmado que estará destinado a PlayStation 4, Xbox One y PC.

Durante la interesante y nutrida conferencia, Square Enix y Avalanche Studios han revelado el desarrollo de ´Just Cause 4´ de manera oficial. La entrega trae de regreso a Rico con el todo el caos que genera a su paso, aunque en esta oportunidad se enfrentará a la organización militar Black Hand. ´Just Cause 4´, debutará el 4 de diciembre en Xbox One, PlayStation 4 y PC.

Cerramos el especial con jugosas novedades para la franquicia ´Gears of War´, con el anuncio, por triplicado, del desarrollo de nuevos títulos: ´Gears 5´, ´Gears Pop!´ y ´Gears Tactics´. Con este anuncio, desde Microsoft quieren explorar la franquicia con tres géneros distintos en tres plataformas diferentes. Comenzamos con ´Gears Pop!´, un título para dispositivos iOS y Android desarrollado en colaboración con Funko, que reúne a los personajes más icónicos de la serie con un simpático estilo de los juguetes Funko Pop. Por el momento no se han ofrecido muchos detalles al respecto, se espera que esté disponible en 2019.

Continuamos con ´Gears Tactics´, un título de estrategia exclusivo para PC desarrollado en colaboración con Splash Damage. ´Tactics´ propone combates tácticos por turnos combinado con acción de ritmo rápido, y narración basada en personajes con escuadrones personalizables, armas actualizables y, por supuesto, batallas masivas contra jefes.

Cierra el trío ´Gears 5´, la entrega, según la propia Microsoft, más ambiciosa de la historia. Desarrollado por The Coalition, el juego contará con el icónico elenco de personajes de la franquicia, incluyendo a Laura Bailey (Kait Diaz), Liam McIntyre (JD Fenix), Eugene Byrd (Del Walker) y John DiMaggio (Marcus Fenix). En el papel de Kai, los jugadores podrán explorar los escenarios, más grandes creados hasta la fecha, mientras la guerra por la humanidad se intensifica en dos frentes: fuera de la ciudad capital y dentro de la propia Kai.

´Gears 5´ podrá jugarse solo o con amigos en la pantalla dividida en local o en modo cooperativo en línea, todo con una resolución 4K Ultra HD a 60 fps en Xbox One X. Llegará en 2019 para Xbox One y Windows 10, así como a Xbox Game Pass en la misma fecha que su lanzamiento mundial. A continuación, puedes echar un vistazo al tráiler de presentación.

Más información en elsotanoperdido.com