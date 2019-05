'Sea of Solitude' anuncia sus planes de lanzamiento

Tal vez no conoces 'Sea of Solitude', por si no te suena de nada, se trata de una experiencia emocional que tiene como objetivo llevar a los jugadores por un viaje personal para superar la soledad interior de una joven. El proyecto del estudio alemán Jo-Mei Games se lanzará el 5 de julio y se presenta como una aventura narrativa para PlayStation 4, Xbox One y PC donde los jugadores deberán ayudar a Kay a ver bajo la superficie mientras guían su camino a través de una ciudad inundada en una emotiva historia de luz y oscuridad. A medida que las aguas suben y bajan, reflejo de su propio estado de ánimo, Kay se encontrará con amigables criaturas y terribles monstruos, conocerá sus historias y tendrá que resolver los desafíos que harán desaparecer los recuerdos ocultos del mundo que la rodea.

Envuelto en un estilo visual impactante, 'Sea of Solitude' es una íntima aventura a través de un bonito mundo cambiante en el que nada es lo que parece, el viaje de Kay se desarrolla a través de ambientes dinámicos mientras el clima atmosférico ayuda a visualizar los sentimientos de los personajes. Al ir avanzando se desbloquearán nuevas zonas superando desafíos emocionales y transformando progresivamente la oscuridad y un tormentoso mundo en luz y color. A través de encuentros con terroríficos monstruos, Kay descubrirá por qué su soledad le ha transformado en uno de ellos y todo lo que conlleva convertirse en humana de nuevo.

