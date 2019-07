'Call of Duty Black Ops 4': todo el contenido de 'Operation Apocalypse Z'

El equipo de Treyarch ha compartido un interesante tráiler de 'Call of Duty Black Ops 4', gracias al cual los jugadores pueden comenzar a hacerse una idea de los principales elementos que darán forma a 'Operation Apocalypse Z', o lo que viene a ser lo mismo: el próximo contenido para el popular juego de disparos. Con una duración de casi tres minutos, el video presenta una extensión donde los zombis serán los absolutos y amenazadores protagonistas. También se desplegarán tres nuevos mapas para el modo Blackout (el battle royale del juego) son Remnat y Der Schatten más la adaptación de Havana procedente de 'Black Ops', además de una nueva experiencia de Zombis y la posibilidad de jugar como Reaper en el modo multijugador.

Pero eso no es todo: el tráiler también ofrece datos concretos sobre la fecha de lanzamiento del paquete de contenido, que definitivamente es inminente, porque la amenaza zombi se ya se puede instalar en PlayStation 4. En el futuro, el contenido también estará disponible en otras plataformas. Para ir preparándote, lo mejor es no perder detalle de la información que adelanta el equipo de desarrollo.

"El Apocalipsis ha llegado. Juega como Reaper en el Multijugador, lánzate al nuevo mapa de Blackout, enfréntate a una nueva experiencia de Zombies, y mucho más en "Operación Apocalipsis Z", revela el tráiler de lanzamiento. 'Call of Duty: Black Ops 4' está disponible en PS4, Xbox One y PC. Los jugadores de ordenador y Xbox One podrán acceder a los contenidos de 'Operación Apocalipsis Z' a partir del próximo 16 de julio.

Más información en elsotanoperdido.com