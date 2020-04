Primeros detalles de 'Commander '85', retro-ochentero de ciencia ficción

En Ultimate Games y 'The Moonwalls' no tenían nada mejor que hacer que presentar al mundo el fruto de su última colaboración, 'Commander '85', un videojuego que mezcla ciencia ficción, supervivencia, simulador de hackers y momentos de aventura en una experiencia típica de los 80 para PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

El título en primera persona incentivará al jugador a explorar diferentes escenarios donde deben resolver rompecabezas para ir deshilachando una serie de misteriosos experimentos militares en los suburbios de Chicago.

Acompañados de un grupo de amigos y un científico loco, los jugadores se verán inmersos de pleno en las tensiones derivadas de la Guerra Fría y podrán descubrir la verdad tras el incidente de Roswell. Para llevarnos por la aventura, 'Commander '85' cuenta con un sistema de inteligencia artificial que a través de las elecciones y decisiones del jugador permitirá varios giros en la trama, así como diferentes finales.

Estos puntos se generarán al azar y los elementos del entorno del jugador hacen que cada aventura sea interesante y se alimente de diferentes ramificaciones.

Para reforzarlo, se han previsto tareas adicionales y actividades opcionales, sin perder de vista esos gráficos inspirados en grabaciones de VHS, con secuencias al estilo de las películas de esta época. Por ahora, 'Commander '85' no tiene fecha de lanzamiento anunciada, pero esperamos que se produzca lo antes posible.