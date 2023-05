El centrocampista del Valencia CF, Javi Guerra, siempre ha tenido un espejo en el que mirarse. Su padre Javier Guerra jugó en el Juvenil del Valencia CF una temporada y cuatro en el Mestalla. Papá Guerra no puede ocultar la felicidad y la emoción de ver a su hijo triunfando y renovando por el club hasta el 30 de junio de 2027. Estas son algunas de las curiosidades del Javi Guerra persona y futbolista que contó en declaraciones al club:

Felicidad por la renovación.

Estamos muy felices y contentos por la renovación y todo lo que está haciendo. Estos partidos que ha podido jugar ha estado bien, pero acaba de empezar y hay que tener los pies en el suelo.

Ficha por el Valencia.

Javi estuvo diez años en el Villarreal y llegó un momento en el que decidimos salir del Villarreal, yo ya había jugado en el Valencia, y pensamos que aquí en el Valencia lo podían tratar bien, y el acierto fue muy grande porque al final mira dónde está.

Su etapa como jugador.

Yo estuve cuatro años en el Valencia, uno en el Juvenil y cuatro en el Mestalla, dos cedidos, yo jugaba de interior derecha.

Orgullo.

Muy orgulloso, el día que debutó contra el Sevilla me lo esperaba más nervioso o distraído por el ambiente que era perjudicial para un niño, pero lo vi tan tranquilo que me relajó.

Javi Guerra persona.

Es tímido, no lo siguiente, es muy vergonzoso, pero luego lo ves en el campo y es todo lo contrario, tiene personalidad, sabe mandar, tiene disciplina, es todo lo contrario.

Su familia.

Somos una familia humilde, normal y corriente, le hemos intentado siempre inculcar los valores de humildad, trabajo, la forma de decir las cosas....

Su abuelo.

Para Javi es muy importante el abuelo, porque desde que Javier empezó a entrenar siempre ha ido con él a los entrenamientos o a los partidos o los torneos internacionales, por eso están muy ligados.

Museo en casa.

Tiene todas las camisetas guardadas y enmarcadas, nos falta enmarcar la del gol al Valladolid.

El gol al Valladolid.

Soy una persona que no expresa mucho la alegría, pero ese día fue apoteósico por el minuto que era, por cómo fue el gol, empecé a chillar. es más de generar ocasiones o dar goles, pero me sorprendió el desparpajo a la hora de encarar al rival y cruzarla con la pierna menos mala. Se me pone la piel de gallina cada vez que lo recuerdo. ¡Un poco más y salto al campo este día! Fue una locura.

Su futuro.

Ahora tiene que seguir trabajando porque no ha hecho nada, esto acaba de empezar. Al igual que estás arriba puedes estar abajo, hay que estar preparado para cuando no vengan tan buenas. Hay que seguir trabajando. Tiene que creer en sus posibilidades que es el consejo que le doy siempre.