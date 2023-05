Javi Guerra será valencianista hasta 2027. El centrocampista, la gran revelación de la temporada y un hombre cada vez más importante para Rubén Baraja, seguirá vinculado al club de Mestalla cuatro temporadas más tras su crecimiento meteórico. Su golazo al Valladolid y su aportación sobre el terreno de juego han respondido con creces a la apuesta por él.

El club anunció el acuerdo con el futbolista con un emotivo vídeo grabado en Mestalla en el que su abuelo le espera con la camiseta con el número '2027' y la escena termina en un sentido abrazo. "Empecé a jugar a fútbol junto con mi abuelo. Es mi fan número uno porque desde bien pequeño venía a todos los entrenamientos conmigo, me acompañaba a los torneos y a los partidos. Es el que siempre ha estado conmigo y me ha ayudado a llegar hasta aquí. Siempre me ha dicho que esté tranquilo, siga haciendo lo que sé hacer y disfrute de ello", dijo el joven jugador.

Comunicado oficial del Valencia CF

El Valencia CF ha llegado a un acuerdo para la renovación de Javi Guerra hasta el 30 de junio de 2027.

El joven centrocampista (Gilet, 13/05/03) ha comenzado a consolidarse esta temporada en el primer equipo con buenas actuaciones y un protagonismo creciente que da continuidad a su buen rendimiento en el VCF Mestalla y al debut en partido oficial con el primer equipo, que tuvo lugar en enero de 2022 en la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey frente al CD Atlético Baleares.

A las órdenes de Rubén Baraja, Javi Guerra ha participado en seis partidos hasta la fecha, siendo titular en dos de los últimos tres partidos y protagonizando, además, el gol que dio al Valencia CF la importante victoria frente al Real Valladolid en el tiempo añadido del partido de la Jornada 31.

Incorporado a la Academia VCF procedente del Villarreal CF en 2019, el centrocampista es uno de los jugadores jóvenes que esta temporada han dado un paso adelante desde el VCF Mestalla y su buen rendimiento ya está confirmando su gran potencial a presente y futuro.