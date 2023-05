Javi Guerra vivirá un partido muy especial esta tarde en Mestalla. Será su vuelta al viejo coliseo después de su golazo al Valladolid, pero también el reencuentro con el equipo que le vio nacer. El de Gilet se formó en la cantera del Villarreal y creció de amarillo hasta que el Valencia se cruzó en su camino en 2019. Javi quemó etapas como ‘groguet’ durante diez años. Su generación de 2003 conquistó la Liga Autonómica Infantil por delante del Valencia. El centrocampista creció como amarillo hasta cadete de segundo año. De hecho, en su casa aún guarda el submarino amarillo que el Villarreal regala a sus canteranos que cumplen una década en la escuela.

El Valencia llamó a la puerta del futbolista siendo juvenil de primer año. Guerra había coincidido con una camada de mediocentros prometedores y fue perdiendo protagonismo de forma paulatina. El gran problema fue la apuesta de futuro del Villarreal. El club ‘groguet’ no fue claro en su mensaje y no trazó un plan a medio-largo plazo para el jugador. Cosa que sí pasó con otros jugadores de la cantera. No creían en Javi como sí en otros. En medio de esa indefinición del Villarreal surgió la posibilidad del Valencia y la de otros clubes importantes del fútbol español que le pusieron ofertas tentadoras encima de la mesa. Los ‘groguets’ no le dieron al futbolista la proyección que demandaba. El Valencia, con Jorge López a los mandos de la Academia, se movió rápido y llegó a un acuerdo económico con el Villarreal para cerrar la operación porque el futbolista todavía tenía contrato con los amarillos.

Los responsables del departamento de captación del Valencia, con José Jiménez a la cabeza, no lo dudaron. Conocían al jugador de su etapa como infantil y cadete y dieron luz verde al fichaje respaldados por unos informes que aconsejaban la contratación: jugador de zancada, de mucha coordinación y capacidad para romper líneas desde la posición de ‘6’ y ‘8’. Guerra aceptó la propuesta y firmó en 2019 su nuevo contrato. Cuatro años después ha explotado en el primer equipo con un golazo al Valladolid que puede seguir siendo el de la salvación.

Más cerca de la titularidad

Guerra ha ganado protagonismo con Rubén Baraja desde que irrumpió con fuerza en el primer equipo. El canterano, que debutó la temporada pasada en Copa a las órdenes de José Bordalás, ha adelantado en la rotación a Hugo Guillamón y ha participado en los últimos cuatro encuentros: Sevilla (10’), Elche (45’), Valladolid (1’) y Cádiz (19’). Su zurdazo contra el Pucela llevó la locura a Mestalla. En el Nuevo Mirandilla no marcó, pero fue clave en la reacción del equipo y dejó un detalle de calidad con un pase interior preciso a Samu Lino. Su primera titularidad cada vez está más cerca. El Villarreal, ahora sí, ya sabe de qué es capaz.