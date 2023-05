La no convocatoria de Hugo Guillamón para el partido que supuso la derrota del Valencia frente al Cádiz fue la primera gran sorpresa de la previa y por dicho tema ha sido cuestionado este martes Rubén Baraja. Por otro lado, sorprendieron también las numerosas rotaciones en el once inicial al dejar en el banquillo a futbolistas de peso como Gayà, Paulista, Almeida o Cavani.

Rubén Baraja fue cuestionado en rueda de prensa por las mencionadas rotaciones. "Trato de tomar las decisiones que pienso que son buenas para el equipo y la situación. Hay una parte que hay que aceptar, acepto la crítica con humildad. A veces acierto y a veces no. No es una cuestión de lo que pasó por haber rotado, haber ganado o perdido el partido. La ventaja de opinar o decir cosas del resultado siempre te da otra perspectiva. Este club... sé dónde estoy sentado y qué significa. Mis decisiones pueden gustar o no pero estar en un club tan grande tiene esto: tiene una exigencia muy grande, esto forma parte de mi trabajo y he de asumir las críticas con normalidad".

La ausencia de Hugo Guillamón, quien ha perdido peso en las últimas semanas, fue toda una sorpresa, sobre todo sabiendo que tenía planificadas varias rotaciones. Fue cuestionado por lo que le falta al canterano valencianista o si él le ve más de central que de mediocentro.

¿Guillamón? "No tengo ningún problema con él"

"Su posición de siempre ha sido central pero donde mejor rendimiento ha dado ha sido de '6', con tres dentro o doble pivote. Es mi opinión que puede ser tan válida como la de cualquier otro. Trabaja bien y he de tomar decisiones, estoy optando por otros compañeros. ¿Por qué con otros no preguntáis por qué no juega? No es lo importante. Hugo tiene que seguir trabajando y buscar su oportunidad, no tengo ningún problema con él. Es una decisión deportiva. Él tiene buena actitud entrenando, yo tengo que elegir y estoy eligiendo a otro compañero", sentenció Baraja.