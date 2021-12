El Villarreal CF no tenía históricamente en su política de fichajes el adquirir a futbolistas africanos. Ello no se debía a una cuestión técnica o de calidad, sino a que cada dos años se celebra la máxima competición de selecciones de dicho continente: la Copa Africana de Naciones (CAN), también conocida comúnmente como la Copa de África.

El Submarino no quería que le sucediera como a muchos clubs de la Ligue 1 francesa donde, debido a que el origen de gran parte de sus futbolistas procede de África, el éxodo de jugadores al torneo continental africano es bestial. Pero el encarecimiento del mercado, donde tanto nacional como europeo está muy caro, unido al aumento de la calidad en el jugador africano han abierto nuevas opciones de mercado a clubs como el que preside Fernando Roig, que en los últimos años ha realizado grandes operaciones. Un claro ejemplo es el del internacional por RD Congo, Cédric Bakambu, que el Villarreal fichó del Bursaspor turco por 7,5 millones de euros y lo vendió dos años y medio después al Beijing Gouan chino por 40 millones. Es por ello que el consejero delegado, Fernando Roig Negueroles, ha seguido poniendo en práctica la contratación de africanos, pese al riesgo de que en la Copa de África no contará con ellos. Cuatro convocados Cuatro futbolistas del Villarreal han recibido ya la llamada de sus combinados nacionales para disputar la Copa Africana de Naciones 2021. Chukwueze (Nigeria), Mandi (Argelia), Aurier (Costa de Marfil) y Boulaye Dia (Senegal) viajarán en los próximos días a sus respectivos países para incorporarse a la disciplina de sus selecciones y preparar así este importante torneo internacional, que se celebrará del 9 de enero al 6 de febrero en Camerún. Es el club de LaLiga más perjudicado, ya que solo se acerca el Sevilla con tres convocados al descosido que le supone dichas cuatro ausencias al Submarino. En el seno de la entidad no queda otra que acatar una decisión que es mandato de la FIFA. El propio Roig no ocultó en la junta general de accionistas que «lo de la Copa África no nos gusta, ya que nos gustaría que se quedaran aquí. Es una obligación y no depende de nosotros. Sería ideal que se jugase en otras fechas».