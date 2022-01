Paco Alcácer piensa en amarillo. El atacante no tiene previsto cambiar de aires en este momento ni de lugar de residencia, pese a que según ha podido saber SUPER, el club amarillo no vería con malos ojos su salida. Así lo afirma al menos el 'Periódico Mediterráneo', que asegura que el futbolista ya ha desestimado propuestas de dos clubes de LaLiga como son el Cádiz y el Granada, que intentaron lograr una cesión del futbolista hasta final de esta temporada, abonando o íntegramente o una parte de su nómina. La apuesta más decidida fue la del conjunto gaditano, pero no convenció al jugador, quien tiene decidido continuar en el club amarillo e intentar convencer a Emery de que debe disponer de más opciones para ser titular.

Alcácer rechaza salir al Cádiz Alcácer dijo no a ambas opciones, y en la citada publicación se alude incluso a que la posibilidad de que pudiera firmar por el Valencia -su club de toda la vida--, es también inviable por las limitaciones económicas del conjunto de Mestalla. El Valencia vendió en su día -bajo la presidencia de Lay Hoon- al de Torrent por 30 millones más 5 en variables Barça, de allí fue al Borussia Dortmund por 23 'kilos', además de variables, y por una cifra aproximada regresó a España con el Submarino. Rotura miotendinosa Precisamente entre la plaga de bajas actual del equipo está el atacante de Torrent, quien padece una rotura miotendinosa grado 2 en el sóleo de la pierna derecha. Se desconoce la fecha real en la que se lesionó y cuando reaparecerá. Alcácer tuvo una primera lesión con el Villarreal en Old Trafford, se perdió el duelo liguero ante el Betis y, tras jugar ante el Sanluqueño en Copa, se lesionó esa semana entrenando y ya se ha perdido los últimos 5 partidos de Liga y el de Copa ante el Sporting.