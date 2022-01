Manu Trigueros, goleador inesperado del Villarreal en las últimas semanas jugando en una posición más adelantada de lo natural, considera clave el próximo partido ante el Betis en la lucha por alcanzar las zonas europeas y, si puede ser, las de Champions League: "El partido del Betis es clave, un rival directo que está en un gran momento, por lo que es un partido clave. Sabemos que se nos han escapado puntos, pero estamos en el camino para poder pelear por esas plazas. El Betis está en un gran momento, no sé en qué estadio vamos a jugar, pero el partido va a ser muy duro. Tienen grandes jugadores de mucha calidad, y son sólidos atrás, lo que les hace ser un rival muy sólido y difícil de batir. Aunque ellos tienen partido entre semana y nosotros la semana limpia, vamos a ver cómo llegan y llegamos nosotros. Estamos motivados para poder hacer un gran partido ante un gran rival".

Emery ha apostatado por adelantar algo su posición (igual que la de Alberto Moreno) debido en parte a las bajas en ataque y él ha respondido con goles, por lo cual se congratula, aunque sabe que lo suyo es el centro del campo: "Siempre digo que hay que dar valor a los goles que meto, no es nada sencillo, es mucho esfuerzo para conseguir esa cifra. Soy un centrocampista con llegada al área e intento estar siempre pendiente de esa posibilidad, por lo que es una virtud mía. Está claro que espero seguir marcando para ayudar al equipo, me siento cómodo en las posiciones del medio, la de falso nueve no es mi posición ideal, pero si hay que jugar se juega. La idea es seguir ayudando al equipo en el campo sea como sea; los goles son amores, aunque la clave es meter gol y que el equipo gane. Estoy jugando más adelante y eso junto a los jugadores que tengo al lado se nota".

La Juventus, después

El talaverano asegura que el equipo no piensa ahora en el partido ante la Juventus de Turín, aunque sabe que ahora viene un calendario bonito y duro a la vez: "No estamos pensando en la Juve, al menos yo. El tiempo pasa muy rápido, no estoy muy pendiente, ya lo afrontaremos cuando llegue el partido. Llega un mes bonito de partidos con grandes rivales, y lo importante es que los compañeros se recuperen, ya que eso es lo que nos va a marcar el objetivo del club".