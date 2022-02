La primera parte del Villarreal-Real Madrid dejó mucha polémica. Un balonazo en la cara de Carvajal a Lo Celso, un pisotón de Asensio a Iborra y varios lances en los que Vinícius se fue al suelo. En concreto uno de ellos fue una acción en la que Albiol tenía el brazo cerrado y el brasileño, tras correr hacia él, recibió un golpe en el área. Movistar LaLiga rotuló en el descanso que había sido un codazo y Fernando Roig Negueroles, que lo había visto, no se cortó cuando fue entrevistado en el descanso.

La primera pregunta fue sobre la polémica y el consejero delegado del club e hijo de Fernando Roig estalló: "Ya lo rotuláis vosotros: codazo. Yo no he visto codazo por ningún lado. Si la propia televisión que tiene que ser neutral habla de codazo cuando no existe ningún codazo, ya lo que digáis vosotros". Así de tajante fue Roig Negueroles en su respuesta, lanzando una crítica considerable a la rotulación de la cadena.