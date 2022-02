El empate a uno entre Villarreal y Juventus en el Estadio de la Cerámica dejó una muy fea entrada por parte del mediocentro del conjunto italiano, Adrien Rabiot, a Samuel Chukwueze.

Esta entrada fue sancionada únicamente con tarjeta amarilla, cuando la acción era merecedora de roja. El jugador impactó con los tacos a la altura de la rodilla del nigeriano.

Culpas al VAR

La culpa no recae sobre Daniel Siebert, colegiado de campo, ya que se entiende que la rapidez de la jugada no permitiera observar bien la dureza de la falta. Sin embargo, cuesta de entender que desde la sala del VAR, en la que se encontraban los alemanes Bastian Dankert y Harm Osmers, no se advirtiera al árbitro de campo que fuese al monitor a ver repetida la entrada.

La inacción del VAR en esta jugada clara de expulsión, podría llevar a Dankert a la ‘nevera’, lo que supondría una sanción de no poder arbitrar durante un tiempo en cualquiera de las competiciones europeas.

Élite de VAR

Es llamativo que el alemán no interviniera en la acción, ya que el germano se encuentra en el grupo élite de VAR en UEFA y FIFA.