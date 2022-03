El Villarreal se enfrentará el miércoles a las 21:00 a la Juventus en Turín en la vuelta de los octavos de final de la Champions League. El resultado en La Cerámica fue de 1-1, por lo que la eliminatoria está totalmente abierta. Para este encuentro, los groguets podrían presentar bajas significativas, ya que hay cuatro jugadores tocados: Raúl Albiol, Ettiene Capoue, Gerard Moreno y Juan Foyth.

Será en el entrenamiento del lunes cuando se observen pistas de qué jugadores podrían tener minutos en Italia y cuáles serán descartados.

Los dolores de cada uno

Albiol tuvo que ser sustituido al descanso en el último partido ante el Celta de Vigo por unas molestias en los isquiotibiales. El dolor de Capoue es en las lumbares, lo que le privó de disputar el encuentro del sábado. Gerard y Foyth arrastran sus lesiones desde hace más tiempo y tenían como objetivo volver en el Juventus Stadium, una opción que es posible, pero no segura.

Descartes

Los que seguro que no estarán son Alberto Moreno y Paco Alcácer. El andaluz no jugará en lo que queda de temporada por una rotura del ligamento cruzado anterior, mientras que el valenciano no reaparecerá de momento por su rotura de sóleo.