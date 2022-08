Aprovechando la previa del encuentro del Villarreal CF ante el Hajduk (Conference League), Unai Emery ha hecho un repaso a la situación del mercado del Villarreal CF. El técnico se centró, especialmente, en dos asuntos: la búsqueda del delantero, con Dia y Alcácer cerca de salir y Cavani como alternativa, y la situación de Juan Foyth, vinculado al Barça en las últimas horas.

El técnico comenzó manifestando su disconformidad con que el mercado de fichajes siga abierto una vez ya se ha iniciado la competición oficial y evaluó la situación de diferentes futbolistas, uno por uno. Uno de ellos fue Edinson Cavani.

No es casualidad que un día después de aparecer la información del contacto entre Gattuso y el charrúa para tantear su fichaje por el Valencia CF apareciera esta cuestión en rueda de prensa. "Es un nombre que ha estado ahí, pero vamos a hablar y analiza cómo estaremos de cara a este inicio y qué necesitamos", dijo el entrenador, esquivando la pregunta.

El contexto de la misma precede de la publicación, semanas atrás, de un principio de acuerdo entre el uruguayo, sin equipo tras acabar contrato con el Manchester United, y el club 'groguet' a expensas de concretar la salida de Paco Alcácer.

"Cavani fue claro conmigo. Me dijo que estaba arreglado con Villarreal o no sé con qué otro equipo" Juan Román Riquelme - Exjugador del Villarreal y vicepresidente de Boca

Riquelme, leyenda del Submarino y ahora vicepresidente de Boca Juniors (otro de los equipos a los que se vinculó con el veterano ariete) fue claro sobre Cavani en unas recientes declaraciones para la ESPN. "Cavani fue claro conmigo. Me dijo que estaba arreglado con Villarreal o no sé con qué otro equipo", afirmó.

Gattuso y la conversación con Cavani

Tras semanas sin cerrarse el acuerdo, con Boulaye Dia ya prácticamente a punto de cerrar su acuerdo con la Salernita y con la salida de Paco Alcácer avanzada, todo podría resolverse en las próximas horas. El Villarreal esperaba al uruguayo pero el Valencia CF se ha posicionado para convencer al atacante, de 35 años.

A pesar de la competencia de clubes como el Villarreal, con más músculo económico y con un proyecto que ofrece competir en Europa, el Valencia ha logrado posicionarse con otros factores: la excelente relación personal entre Gattuso y Cavani y la seguridad de que el delantero charrúa, autor de 360 goles oficiales a lo largo de su exitosa carrera, contará con minutos en Mestalla para llegar en forma al Mundial de Catar.

Así como en otros casos en los que el Valencia CF persiguió un fichaje y se lo acabó llevando el Villarreal, esta vez podría ser al revés.

Alcácer, Dia y Foyth: Nombres en La Cerámica

Emery también tuvo palabras para analizar los casos de Dia, Alcácer y Foyth. En caso de ambos delanteros, están en la rampa de salida. "Sabían la idea y siempre ha sido esa. Han estado con el grupo más o menos, pero con esa idea. No sé si sus salidas están o no cerca, han habido movimientos y veremos qué sucede", dijo sobre Dia y Alcácer.

Sobre Foyth fue más contundente. "Estamos pendientes del mercado y de lo que puede pasar, hay algunos casos que esperábamos y otros no. Juan Foyth está muy contento aquí, está agradecido y me transmite tranquilidad. He hablado con él del partido y no más. Sabemos lo que quiere el Villarreal, sabemos que el jugador está tranquilo y del Barcelona ya no sabemos", añadió.