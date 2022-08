El equipo 'groguet' afronta una temporada en la que volver a ilusionarse y los últimos días del mercado mantienen en vilo sobre el futuro de uno de sus futbolistas, Juan Foyth. En la tarde de hoy, el vicepresidente José Manuel Llaneza trajo más claridad sobre el asunto, negando la voluntad de que el argentino vaya a salir.

En la previa del encuentro contra el Atlético de Madrid, correspondiente a la segunda jornada de la Liga Santander, Llaneza atendió a los micrófonos de DAZN. Una de los temas por los que fue preguntado fue el de si el Villarreal estaba preparado por una posible salida de su jugador. El directivo del club de La Cerámica se mostró contundente, trasladando que "LaLiga es la que debe de estar preparada para coger la cláusula", en caso de que el FC Barcelona o cualquier otro club se decidiera a acometer el fichaje de Foyth.

En estas fechas, de hecho, desde el Villarreal CF no se contemplan más salidas importantes. Así lo comunicó claramente el propio Llaneza: "No estamos por la labor de vender a ningún jugador y menos a Juan Foyth". Además lo comparaba al caso de Lo Celso, su compatriota, en el que "quiere jugar aquí", aunque no negaba que en caso de llegar una oferta de un gran club el futbolista "la tendría que estudiar". Pese a todo, se mostraba tranquilo después de hablar con sus representantes, sentenciando que "no hay ningún tema que indique que puede pasar eso".