Regresó del Girona para ir adaptándose poco a poco al fútbol de élite en el Villarreal CF, pero su irrupción ha sido meteórica en apenas 6 meses hasta el punto que es capital en el equipo de Quique Setién. Es Álex Baena Rodríguez (Roquetas de Mar, 2001) y ha superado todas las expectativas que se pusieron en él cuando volvió al Villarreal el pasado verano. Ese doblete contra el Valladolid en la primera jornada de liga asombró a todos y se ha ganado un hueco en el XI amarillo.

Consciente de su potencial, rendimiento actual y que muchos equipos top andaban tras el almeriense, el Villarreal le blindó hace unas semanas hasta la temporada 2028 convirtiéndose así en el canterano con el contrato más extenso. Su cláusula se disparó hasta los 60 millones de euros aproximadamente. El anuncio de su renovación fue muy emotivo. Álex recordó a José Manuel Llaneza, su principal valedor que falleció el pasado mes de octubre. Llaneza fue el primero en acoger a Álex cuando llegó a Miralcamp y siempre supo que iba a llegar a la cima.

Descaro, picardía, atrevimiento y mucho fútbol en sus botas. Así podríamos definir al bueno de Álex Baena que ha crecido a todos los niveles en esta temporada 22/23. Empezó con Emery jugando como falso extremo izquierdo para acabar actuando como interior (casi mediapunta) con Quique Setién. En este 4-3-3. Álex tiene mucho más peso en ataque y está más liberado para llegar al área rival. Eso no quita que se implique en tareas defensivas. Es un jugador muy comprometido en todos los aspectos y Setién le tiene mucha fe. Como dato, con Baena de titular, el Villarreal solo ha perdido 5 partidos en lo que llevamos de curso contando todas las competiciones. Es evidente que el equipo nota de manera positiva su presencia en el campo.

Suma 21 titularidades en 29 partidos jugados donde ha anotado 10 goles y repartido 2 asistencias. Desde que llegó el técnico cántabro, Baena no sale del XI ni con agua caliente. Pocos se encuentren en su estado de forma actual y contagia al grupo cuando está enchufado. Casi 2000 minutos en las piernas y como si llevase 100. Con la lesión de Gerard Moreno (allá por el mes de septiembre), el '16' groguet asumió el rol de Gerard y empezó a tirar del carro del equipo como si no hubiese un mañana. No le pesó tener esa responsabilidad y, con partidazos y goles, se ganó, no sólo a la afición amarilla, sino también a Emery y posteriormente a Quique Setién. Es cierto que debe ser más sosegado y evitar recibir tantas cartulinas amarillas. Contra el Elche fue amonestado por 5ª vez consecutiva (aunque ya había cumplido ciclo previamente) y lleva un total de 14 tarjetas que le han hecho perderse un par de partidos. Su temperamento a veces le juega malas pasadas que se traducen en tarjetas evitables. Sin embargo, ese carácter también le ha hecho sacar petróleo de sitios donde apenas había: faltas peligrosas, tarjetas a rivales...

Un futbolista que acelera constantemente las jugadas de ataque, sin miedo a ir al choque (a pesar de no tener un físico tan imponente como otros), dotado con una clase espectacular y siendo determinante en un Villarreal que lo necesita. Sin esperarlo, Baena se ha convertido en un jugador capital en este equipo. Sin él, a los de Setién se le hacen bola muchos partidos y padecen una barbaridad. Álex Baena es el antídoto. Y está surgiendo efecto.