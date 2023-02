El Villarreal Femenino sucumbió ante el Madrid CFF el sábado en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza (0-3). Las groguetes acumulan 12 derrotas en Liga F y solamente han conseguido ganar un partido en el Mini Estadi (contra el Deportivo Alavés). A pesar de la mala situación del equipo, el Villarreal está fuera del descenso con 15 puntos. Sin embargo, el primer equipo que está en la zona de peligro se sitúa un punto por debajo del conjunto castellonense.

En esta tesitura, la directiva sigue confiando en Sara Monforte como entrenadora del Villarreal. Patri Traver, coordinadora del Femenino, le ha transmitido confianza, serenidad y confianza para poder levantar a un equipo tocado anímicamente. El club cree que Sara es la indicada para conseguir la salvación y así se lo han transmitido.

A pesar de que los resultados no estén acompañando y que el equipo no consiga levantar cabeza, el club no baraja cesar a la entrenadora castellonense porque tienen la seguridad de que le dará la vuelta a la situación. Sara fue la entrenadora que consiguió el ascenso en la temporada 20/21 y es un hecho que le avala. El club va a seguir apostando por ella con el objetivo claro de lograr la salvación.