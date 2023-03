El entrenador del Villarreal CF, Quique Setién, afirmó este jueves tras la derrota y eliminación de la Liga Conferencia ante el Anderlecht (0-1) que su equipo debería haber sentenciado en los primeros 20 minutos, en los que generó numerosas ocasiones de gol.

"Muy pocos equipos son capaces de llegar, quizás solo el City, seis veces al área en 11 minutos. Pero luego hay que meterla, es lo que hay", lamentó el técnico cántabro, quien destacó que el conjunto belga "tiene buenos jugadores y ha competido bien".

"Nadie gana un partido con facilidad y que te generen ocasiones entra dentro de lo posible", se justificó el preparador, quien insistió en que el Villarreal hizo las cosas bien durante más fases que su rival.

"Parece que se olvida que no jugamos solos, que hay un rival. Debíamos haber pasado la eliminatoria porque somos mejor equipo. Ellos han tenido más problemas que nosotros para mantener su portería a cero", explicó Quique Setién.

El entrenador negó haberse equivocado al no apostar por sus centrales titulares, Pau Torres y Raúl Albiol, ya que recordó que cuenta con una plantilla extensa en la que todos pueden rendir a buen nivel.

"Pau y Albiol no pueden jugar todos los partidos de la temporada. Además, la defensa ha hecho un grandísimo partido y no tengo queja de ella", apostilló Setién, quien justificó su decisión de no apurar los cambios al señalar que "el equipo estaba llegando bien, como se demostró hasta el último momento".

La afición pide su salida

Por último, el técnico se refirió a los cánticos de la afición, que en los últimos minutos volvió a pedir su salida del banquillo del Villarreal.

"Respeto todas las opiniones. Yo me dedico a trabajar y a hacer lo que mejor sé. No tengo nada que decir. Mañana vendré a trabajar con las mismas ganas de ayer y de anteayer. Ganar o perder siempre es una opción en el fútbol y ya sé la profesión que he elegido", sentenció.