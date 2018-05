Jefferson Lerma, en la agenda de Florentino Pérez

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, es el primero que está atento a la progresión y a la situación de mercado de Jefferson Lerma prácticamente desde la llegada del colombiano a LaLiga Santander en 2015. En tono distendido lo ha confesado el propio mediocentro del Levante UD en su país, en una entrevista concedida a AS Colombia. Allí descansa estos días 'Jeff' con permiso del club, antes de concentrarse con su selección con vistas a su posible participación en el Mundial de Rusia.

"Jugué cerca de 25 minutos contra el Real Madrid, y cuando salí me crucé con el presidente del Levante, un grupo de dirigentes del equipo, y Florentino Pérez. Él me saludó y me dijo: 'Felicidades, juegas muy bien y corres mucho'. Yo le di las gracias y le dije: 'Lléveme al Madrid'. Y me respondió: "Sigue así y verás que vendrás'. Yo lo miré, sonreí y le dije que perfecto", ha reconocido Lerma, en alusión a la anécdota que protagonizó en los vestuarios del Santiago Bernabéu el 17 de octubre de 2015. Aquel día, el cuadro merengue se impuso por 3-0 al Levante.



Igual que con Keylor Navas

La mencionada vivencia se asemeja mucho a la que año y medio antes, en marzo de 2014, protagonizase Florentino con Keylor Navas. Entonces, el portero costarricense jugaba en el Levante y deslumbró con sus paradas en la visita granota a Madrid. También en vestuarios, el presidente merengue bromeó con Keylor en los siguientes términos: "Si sigues parando así, no te ficharé". El siguiente verano, Florentino pagaría los 10 millones de la cláusula del meta y lo incorporaría a su plantilla.

"Sigo soñando. Sigo siendo un niño. Antes soñaba con ser un jugador profesional. Ya he logrado mucho de lo que tenía en mi proyecto de vida, y ahora sueño con llegar a los clubes grandes", ha asegurado el colombiano en la citada entrevista, en alusión a su futuro. Respecto a este ha llegado a apuntar que "la hija de mi representante (Javier Piquer), le dijo al papá que no me vendiera (risas)".



Su cláusula es ahora de 60 millones

Lerma amplió y mejoró recientemente su contrato con el Levante, al tiempo que José Luis Morales. A cambio de convertirse en uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla, el centrocampista se vinculó hasta 2022. Su cláusula de rescisión ha ascendido a 60 millones de euros, aunque el club se ha comprometido a estudiar cualquier oferta que sea lo suficientemente atractiva para ambas partes.