El proyecto del Valencia Mestalla estaba pendiente de cuál fuera el desenlace de la temporada. Si el equipo lograba el ascenso a Segunda las líneas estaban claras. Curro Torres seguiría al frente de la nave y muchos de los jugadores importantes que acaban contrato o han cumplido un ciclo en Segunda B darían el salto con el equipo a la categoría de plata. Al club, incluso, habían llegado los primeros ofrecimientos de jugadores por parte de agentes y hombres como Tropi o Iban Salvador –por los que el club tiene opciones sobre su futuro y que militan en equipos de la categoría– cobraban grandes opciones de volver a vestir la camiseta valencianista.

Sin embargo, ese panorama se diluyó por completo en el momento en el que el Albacete logró mantener a cero el marcador en el Carlos Belmonte gracias a un ejercicio de resistencia que hacía bueno el cero a uno del partido de ida en Mestalla. El conjunto de Curro Torres se quedaba a las puertas del sueño después de una temporada histórica, lo que aboca al equipo a una regeneración inesquivable. Cambio de ciclo en el Mestalla.

El caso más candente ahora mismo es el de Curro Torres. Su contrato acabó ayer y el club no ha hecho ningún movimiento por renovarlo hasta última hora, una situación que no es cómoda ni se ajusta a la brillante hoja de servicios de un hombre como Curro, con un notable estátus en la historia de la entidad. Tampoco a los resultados que ha logrado el filial. Tiene propuestas para progresar profesionalmente y su futuro está en el aire. En el vestuario del Belmonte pronunció un mensaje que a los jugadores les sonó a despedida: "ha sido un placer, estemos juntos o no", dijo el entrenador. Los próximos días se antojan decisivos respecto a su continuidad o desvinculación definitiva.



En Segunda, otro proyecto

De los veintidós jugadores que forman la plantilla solo seis está claro que continuarán. Son Marc Ferris, Zotko, Javi Jiménez, Cifu, Alberto Gil y Jordi Sánchez. Tienen contrato y entran en los planes. A partir de ahí, hombres como Rafa Mir –le queda un año de contrato y tiene ofertas–, Fran Villalba –apenas ha jugado y como demostró en Albacete tiene un potencial que requiere protagonismo para crecer– y Sivera –se busca el mejor contexto competitivo para que siga desarrollando sus condiciones–, están en interrogante y el club analiza detenidamente sus situaciones con sus agentes.

Eugeni, otro jugador importante, tiene contrato hasta 2019 pero ojo porque en Segunda lo quieren, concretamente el Nàstic. A partir de ahí, la columna vertebral del equipo desaparece. Jugadores clave como Nacho Vidal, Sito o Nacho Gil han cumplido un ciclo y la Segunda B se les ha quedado pequeña. Harán la pretemporada y si no convencen para el primer equipo saldrán cedidos a Segunda o a Primera. Aridai y Quim Araújo, pilares del proyecto, quedan libres al igual que Gregorio –ya ha firmado con el Numancia–, Germán Ruiz, Caballo, Ayala, Charlie o Ferri. Lato va al primer equipo.

De Salva Ruiz a los juveniles

Al filial se incorpora Salva Ruiz y el club debe decidir sobre jugadores como Tendillo –tras una gran temporada en el Alzira– o Mikey. Jugadores juveniles como Ferran Torres, Alex Blanco, Marco Valero, Farisato, Gonzalo Villar, Iñaki Pardo, Esquerdo, Fran Navarro o Centelles se incorporarán en la pretemporada.