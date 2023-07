Es normal idealizar absolutamente todo con lo que se nos cruce por la cabeza y las apuestas deportivas no son la excepción. Es por ello que, antes de empezar a apostar, puede que crees una ruta mental por medio de la cual, en unos pocos meses, vas a estar ganando millones con los pronósticos deportivos. Esto debido a que te sientes lo suficientemente experto como para acertar a todos los marcadores en los deportes que has seguido toda tu vida. Sin embargo, no hay nada más lejos de la realidad. Es por ello que es importante empezar de a poco, una manera de hacerlo es haciendo el menor depósito posible y, con ello, probar la interfaz de tu casa de apuestas, cómo son sus apuestas y sus características. La mejor manera de empezar es por el principio.

El top de las casas de apuestas con menor depósito Verás que todas las casas de apuestas de España tienen un límite de depósito mínimo, pero no todos los umbrales son los mismos. Así que hicimos una lista de los proveedores de apuestas que permiten hacer los menores depósitos de toda España y, también, te los recopilamos en una simple lista con algunas de sus características y datos más relevantes. bet365 - Crea tu propia apuesta ingresando desde 5€. Betway - Fondea desde 10€ mientras ves el mejor streaming online. William Hill - Pronostica en más de 30 deportes depositando desde 10€. Paf - Deposita desde 10€ con la casa de apuestas más responsable. Betsson - Ingresa desde 10€ y empieza a apostar con las mejores cuotas. Casumo - Empieza a apostar con solo 10€. 888sports - Desde 10€ para comenzar el juego. Leovegas - Ingresa solo 10€ y ya puedes apostar. YoSports - Apuesta desde 10 céntimos depositando tan solo 10€. Tonybet - Con tan solo 10€ puedes empezar a apostar. Revisión completa: Explore los mejores sitios de apuestas en 2023 1. bet365 - Crea tu propia apuesta ingresando desde 5€ Desde el año 2000, bet365 pasó de tener tan sólo 12 empleados a ser una de las casas de apuestas de mayor renombre en el mundo. Hoy en día cuenta con más de 90 millones de usuarios y emplea a más de 7000 personas. Fue creada por Denise Coates en la ciudad de Stoke-on-Trent en Reino Unido y su crecimiento ha sido tal, que la reina Isabel II condecoró a su fundadora por su trabajo hecho con la empresa y por la comunidad de la ciudad en donde ésta fue fundada. Además, fue galardonada como la mejor casa de apuestas en el mundo por 10 años consecutivos, entre otros reconocimientos internacionales, por sus mejores cuotas entre otras características más. Pros ● Su página de internet es muy sencilla de usar y completa. ● Cuenta con streaming online para algunos de sus eventos. ● Ofrece cash out para que puedas asegurar tu ganancia o limitar tu pérdida. Contra ● No puedes usar el chat en vivo si no estás registrado. 2. Betway - Fondea desde 10€ mientras ves el mejor streaming online Betway es una plataforma británica creada en el 2006 y con licencia internacional de Malta. En su corta historia, ha sido reconocida por múltiples premios por sus aportes a la integridad en las apuestas y, también, por ser la mejor operadora de apuestas de esports en el 2022. Además, en los últimos años estuvo abriendo sucursales en algunos países de América incluyendo a Canadá y Argentina. Pros ● Tiene una aplicación móvil disponible para Android e iOS. ● Ofrece una gran cantidad de deportes para apostar, como tenis, baloncesto y las populares apuestas en fútbol. ● Cuenta con varios reconocimientos por su contribución a las apuestas y los esports. Contra ● No cuenta con chat en vivo para usuarios no registrados. 3. William Hill - Pronostica en más de 30 deportes depositando desde 10€ William Hill es uno de los proveedores de apuestas más antiguos que existen. Lleva más de 80 años de historia y ha logrado cubrir gran parte de Europa y América con sus servicios. Su origen fue gracias a un hombre homónimo que vio siempre en las apuestas deportivas una manera de hacer un dinero extra, incluso cuando las mismas eran ilegales. Pros ● Ofrece más de 30 deportes en los cuales pronosticar. ● Cuenta con chat en vivo. ● Permite crear apuestas personalizadas. Contra ● Algunas de sus funciones no están muy a la vista en la página web. 4. Paf - Deposita desde 10€ con la casa de apuestas más responsable La casa de apuestas PAF tiene una historia bastante particular, fue fundada por el gobierno local de las Islas Aland con el fin de controlar el monopolio de las apuestas en su población. Desde el principio, su interés principal fue el de brindar un mercado responsable con la salud mental y la ludopatía. Incluso, fue la primer casa de apuestas en promover el límite de pérdidas por usuario. Además, sus ganancias sirven para mejorar la infraestructura de las Islas y la calidad de vida de su población. Pros ● Cuenta con una gran cantidad de opciones de pago. ● Ofrece streaming en vivo para algunos de sus eventos. ● Promueve el juego responsable por sobre todas las cosas. Contra ● Su página web podría mejorar. 5. Betsson - Ingresa desde 10€ y empieza a apostar con las mejores cuotas Betsson nació en los años 60 como vendedor de máquinas tragamonedas para restaurantes en su natal Suecia. Con el tiempo, fue expandiendo su negocio hasta que, 10 años después de su fundación, el gobierno de Suecia genera restricciones respecto de los slots generando que la compañía tenga un breve receso. Sin embargo, años después, Betsson logra volver a ser rentable a través de las operaciones en cruceros por Escandinavia. A partir de allí, Betsson logra redirigir sus operaciones comerciales y genera los cimientos para lo que es hoy en día. Pros ● Cuenta con una excelente aplicación móvil. ● Ofrece una buena cantidad de deportes para apostar. ● Tiene un servicio de multivista en vivo en donde puedes seleccionar varios eventos a la vez. Contra ● Tiene relativamente pocas opciones de pago. 6. Casumo - Empieza a apostar con solo 10€ Casumo es una casa de apuestas creada por cinco suecos visionarios en Malta en el año 2012. Desde allí, ha ido creciendo rápidamente hasta tener empleadas a más de 200 personas y ganar múltiples reconocimientos internacionales. Actualmente, cuenta con sedes en Malta, Barcelona y Gibraltar y continúa creciendo con el fin de proveer cada vez mejores y más completos servicios. Pros ● Ofrece el servicio de chat en vivo como atención al cliente. ● Cuenta con más de 25 disciplinas para apostar. ● Tiene una aplicación móvil muy completa. Contra ● No cuenta con esports. 7. 888sports - Desde 10€ para comenzar el juego 888 Sports fue creada en el 2008 como división deportiva de la empresa 888 Holdings que cotiza en la bolsa de Londres. Con el pasar de los años, y con el fin de mantener la marca en el subconsciente colectivo, 888 Sports ha sido patrocinador de varios eventos deportivos como el Giro de Italia de ciclismo o el World Grand Prix de snooker y, también, de algunos clubes deportivos como el Sevilla de España o el Nottingham Forest de Inglaterra. Pros ● Permite crear tus propias apuestas combinadas. ● Ofrece la sección BetFeed, en donde permite ver las apuestas en tendencia. ● Cuenta con más de 20 disciplinas para poder apostar, incluidas apuestas en ciclismo. Contra ● El servicio de atención al cliente no es 24 horas. 8. Leovegas - Ingresa solo 10€ y ya puedes apostar Leovegas tiene sede central en Estocolmo y fue allí donde fue fundada en el 2011. Desde sus inicios, el principal objetivo fue desarrollar una plataforma principalmente para teléfonos celulares y tablets. Empezaron con una mentalidad a la que llamaron “Mobile first” y se han centrado en ella de tal manera que su aplicación ha sido múltiples veces reconocida internacionalmente como la mejor entre todos los proveedores de apuestas. Pros ● Cuenta con una excelente aplicación móvil. ● Ofrece un programa VIP en donde sumas puntos por cada apuesta. ● Tiene una buena variedad de opciones de pago. Contra ● Su página de internet podría mejorar. 9. YoSports - Apuesta desde 10 céntimos depositando tan solo 10€ YoSports hace parte de The Rank Group, una empresa británica de apuestas que ha estado presente en el mercado desde 1937. Dicha empresa, estuvo principalmente relacionada a la industria cinematográfica hasta el 2005, cuando vendió su división de cine y se dedicó tiempo completo al mercado del azar. Hoy en día, cuenta con varias secciones relacionadas a las apuestas y la fortuna denominado el grupo Yo, junto con YoCasino y YoBingo. Pros ● Cuenta con opciones de pago seguras y efectivas. ● Ofrece chat en vivo junto con su servicio telefónico y de correo electrónico. ● Tiene más de 20 disciplinas para apostar. Contra ● Si bien tiene buenos canales de atención, su servicio al cliente podría mejorar. 10. Tonybet - Con tan solo 10€ puedes empezar a ganar Tonybet fue creada en 2003 con el nombre de Omnibet. No fue hasta el 2009 que Tony G, un jugador profesional de póker, la compró y le cambió el nombre. En sus inicios, estuvo abocada al póquer, pero con el tiempo fue ofreciendo otros servicios hasta constituirse como uno de los referentes en las apuestas deportivas, sobre todo en los países bálticos. Pros ● Cuenta con atención al cliente las 24 horas del día. ● Ofrece gran variedad de disciplinas para apostar. ● Tiene cuotas bastante competitivas. Contra ● Sus opciones de pago pueden ser limitadas. Requisitos para los apostadores de España Todos los servicios de apuestas deportivas y juegos de azar están destinados a usuarios mayores de 18 años. Las casas de apuestas te van a pedir que verifiques tu identidad lo más pronto posible para poder asegurarte de que cumples con ese requisito. Además, ningún proveedor de apuestas está autorizado a brindar bonos o promociones a usuarios nuevos ni incentivar su registro a través de los mismos. Todos los beneficios adicionales serán brindados únicamente a usuarios que hayan completado la validación de identidad hace más de 30 días. En muchas ocasiones, encontrarás que si has alterado los límites de dinero, tendrás que esperar 30 días más para poder optar por algún bono de tu casa de apuestas. ¿Por qué hacer el depósito mínimo? Muchas veces puedes entrar en la duda de si apostar con una casa de apuestas o con la otra. En algunas ocasiones, no vas a poder confirmar si el proveedor de apuestas con el que quieres trabajar, cuenta con todas las características que te interesan ya que, algunas de ellas, son exclusivas para usuarios con saldo disponible. En ese caso, hacer un depósito mínimo te va a habilitar todas las funcionalidades que tiene la casa de apuestas en cuestión y te va a permitir, entre otras cosas, decidir si es allí en donde quieres continuar o no. Además, vas a poder ver cuál es el procedimiento para realizar una apuesta y si este es intuitivo o no. Por no hablar del proceso mismo de hacer un depósito. Es decir, un depósito mínimo puede verse como una prueba que vas a poder hacer a la casa de apuestas sin poner en riesgo gran parte de tu dinero. Por otro lado, para mantener un juego responsable es importante que no pongas en riesgo gran parte de tu capital. Un depósito mínimo podría hacer que mantengas a las apuestas como una actividad de ocio y que no generes alguna dependencia a la misma. Apostar sólo con depósitos mínimos podría ser la mejor manera de cuidar tu salud mental y la de tu bolsillo. Métodos de pago con menor depósito mínimo. Cuando te dirijas a la caja a hacer tu depósito, te darás cuenta que cada opción de pago maneja sus propios límites de transacción. Deberás verificar cuál de ellos es el que maneja el mínimo absoluto y, con ello, el mínimo de depósito de tu casa de apuestas. De todas maneras, es común ver a las mismas opciones de pago ser las que manejan los umbrales más bajos siempre. Entre las mismas, podemos resaltar algunas que suelen estar presentes en la mayoría de los proveedores de apuestas. ● Tarjetas de crédito o débito. Entre las más conocidas están las tarjetas VISA y Mastercard. La mayor ventaja que proveen es la inmediatez de las transacciones, es la opción de pago de acreditación más rápida que vas a poder encontrar y, además, en donde encontrarás los menores depósitos de los proveedores con los que trabajan aunque, en algunos casos, puede sorprender. ● Transferencia bancaria. Es una de las opciones de pago más extendidas entre los apostadores, ya que no requiere de ningún intermediario para poder llevarse a cabo. Sin embargo, es normal ver que esta opción no sea la más eficaz en cuanto a los tiempos de transacción, pero sí puede ser una de las que brinda los menores límites de pago. Hoy en día, también está Bizum. La cual es una plataforma creada por más de 30 bancos con el fin de agilizar los tiempos de transacción y facilitar los trámites entre el usuario final y las empresas. Si bien no es en sí una transferencia bancaria, es algo muy similar que, además, debe estar vinculado a tu cuenta de ahorro. ● Paypal. Otra de las opciones que suelen estar entre las favoritas por los apostadores son las billeteras electrónicas, ellas suelen brindar cierta confidencialidad ya que pueden no estar vinculadas a los datos bancarios del usuario final. Además, suelen tener tiempos de acreditación inmediatos y también son una buena opción de retiros. Otras opciones de billeteras virtuales son Skrill y Neteller, ambas son de uso extendido en España y cuentan con características similares a las de Paypal. De todas maneras, las billeteras virtuales no suelen tener los menores límites de retiro a pesar de su efectividad de acreditación. ● Cajeros físicos. Algunas casas de apuestas cuentan con sus propias sucursales en donde pueden tomar pagos y efectivizar retiros, podrás acercarte presencialmente a ellos y realizar tus depósitos presencialmente. Esta es la manera más arcaica de generar transacciones que aún persiste y, aún así, es una de las preferidas por muchos. Ventajas de hacer el depósito mínimo. Existen muchas razones por las cuales optar por un depósito mínimo, vas a poder navegar a través de la casa de apuestas sin ninguna restricción y casi sin gastar nada. Sin embargo, es una opción bastante limitante si lo que deseas es empezar a apostar. Por ello, te hicimos una comparativa de las que pensamos son las razones que debes tener en cuenta al momento de considerar una apuesta mínima. Ventajas Desventajas ● Puedes explorar la totalidad de las características de tu casa de apuestas casi sin pagar nada. ● El dinero arriesgado es el mínimo posible. ● Es una manera de controlar el dinero que gastas en las apuestas. ● Puedes depositar el mínimo desde las mejores aplicaciones móviles de casas de apuestas. ● Es ideal para que los novatos ganen experiencia. ● La apuesta mínima puede ser igual que el depósito. ● El depósito mínimo puede no ser el mismo según la opción de pago. ● Tendrás ganancias limitadas dado el tamaño de la apuesta. ¿En qué puedo apostar con un depósito mínimo? Esto puede variar según la casa de apuestas que utilices. En algunas de ellas tendrás apuestas mínimas de unos pocos centavos, mientras que en otras vas a encontrar que la apuesta mínima es de 1€. De todas maneras, la apuesta mínima varía, por lo general, entre un décimo y un cuarto del depósito mínimo. Llegando así, a tener ofertas de casas de apuestas que van desde 0.10 a 0.25€ como el límite menor. Debes tener en cuenta que no todo tipo de apuestas puede tener el mismo mínimo. Es común encontrar que las apuestas combinadas cuenten con límites inferiores a las apuestas totales o de largo plazo. Deberás verificar en cada casa de apuestas cuáles son los montos que maneja cada una. ¿Puedo hacer apuestas combinadas con el depósito mínimo? Sí, puedes. Por lo general, estas son las apuestas con los límites más bajos que vas a encontrar. Debes tener en cuenta que las apuestas combinadas tienen un riesgo superior al ser varias apuestas en serie, ya que con que falles en una de ellas será suficiente para que toda la combinada se vaya a cero. ¿Si apuesto el mínimo, cambiarán las cuotas deportivas? No, las cuotas deportivas seguirán siendo siempre las mismas. Lo que sí debes tener en cuenta es que, debido a que la apuesta que estás realizando es baja, asimismo será la ganancia. ¿Puedo depositar desde la aplicación móvil? Sí, las aplicaciones móviles tienen el propósito de brindar las mismas funcionalidades de la página web principal. Por lo que podrás realizar tus depósitos con las mismas opciones de pago y sus debidas características, así como lo harías si estuvieses en la página de internet ¿El mínimo para retirar es el mismo que para depositar? No necesariamente. Por lo general, el mínimo de retiro es mayor que el mínimo de depósito. Sin embargo, si en algún momento quieres retirar tu saldo y este no supera el límite requerido. Podrás optar por hacer un nuevo depósito para luego retirar el saldo total, siendo este ya mayor al umbral dispuesto por la casa de apuestas. Conclusión: Hacer el depósito mínimo en tu proveedor de apuestas deportivas puede traerte muchos beneficios: Podrás hacer un paneo general de la misma sin arriesgar mucho, tendrás la posibilidad de hacer tu primera apuesta sin que esto conlleve un gran riesgo y muchas cosas más. Por lo tanto, si estás interesado en ingresar al mundo de las apuestas deportivas, te recomendamos que inicies haciendo el menor depósito posible. Ya que de esta manera podrás hacer uso de los servicios de los casinos y enfrentarte por primera vez a su plataforma, sus métodos de pago y sus opciones de apuesta sin la necesidad de comprometerte enormemente con ella. Juego Responsable Recuerda que las casas de apuestas se enfatizan en brindar un servicio con fines recreativos y no lucrativos. Por lo tanto, no apuestes intentando ganar dinero sino, más bien, con fines de ocio. También, es importante que mantengas una sana relación con las apuestas ya que estas pueden generar dependencia. Ante cualquier indicio de adicción, te recomendamos que busques ayuda profesional ya que esto es un signo patológico y tiene tratamiento. Por otro lado, todos los proveedores de apuestas tienen destinados sus servicios a mayores de 18 años. Se te va a pedir una convalidación de identidad para poder continuar apostando. Por último, para que puedas reconocer lo que es un juego responsable, te hicimos una lista de buenas prácticas que puedes seguir y que te ayudarán a mantener una relación sana y de esparcimiento con las apuestas deportivas: ● Juega únicamente con dinero que estás dispuesto a perder. ● No intentes recuperar las pérdidas de manera inmediata. ● Establece límites de dinero y respétalos. ● Juega para divertirte y no para ganar dinero. ● No juegues bajo los efectos de sustancias psicotrópicas.