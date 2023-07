Hemos creado esta guía de juegos de mesa de casinos online para ayudar a las personas que recién se inician en el mundo de los juegos de azar. Si eres principiante en los casinos online, nuestro primer y más importante consejo es que, antes de jugar a un juego de casino, elijas bien el operador en donde vas a registrarte para jugar. Si quieres conocer todo sobre los casinos online y los juegos de mesa antes de lanzarte a jugar, estás en el sitio correcto: con esta guía definitiva te convertirás en un experto.

Los mejores casinos online para jugar juegos de mesa en España 2023

Empezaremos hablando sobre los casinos online de España. Debes saber que, si quieres jugar juegos de mesa online en España, debes estar registrado en un casino online legal. Y, como sabemos que la búsqueda del mejor casino entre tantas opciones se puede volver interminable, nos hemos adelantado y hemos seleccionado nuestro TOP para ti:

Condiciones para jugar en los casinos online de España

Para poder jugar en los casinos online de España, es requisito obligatorio ser mayor de 18 años. Te recomendamos siempre leer los términos y condiciones de cada sitio de apuestas en particular.

Este casino es uno de los más antiguos de la historia de los juegos de azar, por lo que podemos afirmar que sabe lo que hace. Venimos hace años probando y analizando este casino y no para de sorprendernos para bien. En William Hill puedes estar tranquilo por la seguridad de tus datos y por la calidad de sus juegos, tanto en los clásicos de mesa o en las mejores tragaperras online.

Ventajas de jugar en William Hill:

App móvil para iOS y Android

Buen catálogo de juegos de casino

Medios de pago populares

Desventajas de jugar en William Hil:

Pocos medios de contacto

Su interfaz ha quedado poco moderna

Al ingresar en este casino ya te das cuenta que estamos hablando de un sitio web de calidad. Con un diseño único y super moderno, atrae a que quieras registrarte y probar de esa experiencia de juego. En 888 casino podrás encontrar los juegos más populares y con mayores RTP.

Ventajas de jugar en 888 casino:

Buen catálogo de juegos

Interfaz moderna e intuitiva

Trabaja con los mejores proveedores

Desventajas de jugar en 888 casino:

Te pide registrarte en cada sección

Pocos medios de contacto con servicio al cliente

Con más de 500 juegos de casino disponibles en su catálogo, VideoSlots se ha convertido en uno de los casinos que mayor oferta de juegos ofrece a sus usuarios. Si bien cuenta con una interfaz no tan moderna, logra llamar nuestra atención con la cantidad de títulos famosos por sus altas tasas de RTP y por trabajar con los mejores desarrolladores del momento.

Ventajas de jugar en Video Slots:

Gran cantidad de slots disponibles

Buenos juegos de casino

Excelentes proveedores

Desventajas de jugar en Videoslots:

No ofrece chat en vivo

Diseño poco moderno

El rey de los juegos de casino y las apuestas deportivas no necesita presentación. Aunque seas principiante, seguramente has escuchado hablar de Leo Vegas, un casino que se ha ganado esta reputación por la calidad de su sección de casino en vivo y por combinarlo de buena manera con las apuestas deportivas. Si te interesan los botes grandes, en este casino puedes encontrar una gran cantidad de slots con jackpots.

Ventajas de jugar en LeoVegas:

Sección en vivo de alta calidad

Aplicación móvil

Club VIP

Desventajas de jugar en Leo Vegas:

Pocos medios de retiro

Diseño web poco moderno

Este casino no es de los que se destaca por tener una gran cantidad de juegos, pero si lo hace por tener los mejores y trabajar con proveedores de software reconocidos a nivel mundial, por lo que te damos una gran luz verde con este operador. Hemos encontrado entre sus juegos los títulos más elegidos por los españoles, y a pesar de tener pocos años en España, ofrece medios de pago muy populares.

Ventajas de jugar en Mr Vegas:

Sitio web muy actualizado

Aplicación móvil

Trabaja con los mejores proveedores de software

Desventajas de jugar en Mr Vegas:

Pocas opciones de juego de casino

Pocos medio para contactarse con el casino

Podemos decir que este casino se toma la lealtad de sus usuarios muy en serio, especialmente por su exclusivo club de lealtad PAF, el cual ofrece una experiencia exclusiva para aquellos jugadores más leales. En los últimos años ha ido llenando su catálogo de juegos de casino con los mejores títulos, y ha ganado premios en los países escandinavos por su profesionalismo, por lo que no te preocupes al registrarte aquí.

Ventajas de jugar en PAF :

Es un casino muy confiable y profesional

Ofrece club VIP

Cuenta con app móvil

Desventajas de jugar en PAF :

No ofrece chat en vivo

No cuenta con muchos medios de pago populares

Si buscas disfrutar de los mejores juegos de casino en un sitio web en donde nunca te quedarás sin opciones para elegir, entonces este es tu casino. En YoCasino puedes elegir entre más de 300 títulos diferentes de slots, ruleta, blackjack, entre otros juegos; no queremos endulzar nada pero hemos encontrado juegos en Yo casino con un RTP del 97%.

Ventajas de jugar en YoCasino:

Catálogo amplio de juegos de casino

Aplicación móvil

Interfaz muy intuitiva

Desventajas de jugar en YoCasino:

Servicio al cliente con problemas

Pocas opciones de pago

Casumo es un recién llegado casino que ha entendido todo desde el principio. Nos encanta su diseño web divertido y amigable pero de alta calidad, que también se puede observar y sentir al jugar en sus títulos virtuales. En Casumo tienen una de las mejores definiciones de gráficos y sonidos, y al jugar en este casino puedes sentir una experiencia de juego única, tanto de casino como por ser una de las mejores casas de apuestas deportivas.

Ventajas de jugar en Casumo:

Trabaja con los mejores proveedores

Buenos juegos de mesa

Buen servicio al cliente

Desventajas de jugar en Casumo:

Pocos medios de retiro

Pocos deportes para apostar

Betsson es uno de los casinos que al nombrarlo nos hace sentir que estamos jugando en un sitio seguro y confiable, en donde nada malo puede suceder. Y, en nuestra experiencia, podemos asegurar que esto es así. Tiene los mejores títulos, ordena por categorías para poder encontrar los favoritos fácilmente o aquellos con mayor RTP y mientras juegas puedes vivir una increíble experiencia.

Ventajas de jugar en Betsson:

La mejor sección en vivo

Variedad de juegos de casino

Aplicación móvil

Desventajas de jugar en Betsson:

Servicio al cliente con demoras

Pocas opciones de retiro

No hace falta hablar de la seguridad y confiabilidad de bet365. Sin dudas has oído hablar de esta marca reconocida a nivel mundial y que opera legalmente en la mayor parte del mundo. Sabíamos que no nos íbamos a encontrar con muchos juegos de casino, ya que su fuerte está en los deportes y en las apuestas deportivas online, pero nos ha sorprendido y hemos jugado en bet365 en los mejores juegos de mesa.

Ventajas de jugar en bet365:

Sitio web muy actualizado

Aplicación móvil

Juegos de casino populares

Desventajas de jugar en bet365:

Pocas opciones de juegos

No tiene demo de sus juegos

YoBingo tiene una de las mejores secciones de bingo y de póker de España, por lo que somos unos aficionados de jugar y probar este casino. La realidad es que cuenta con una interfaz que nos resulta altamente moderna y la experiencia al jugar en este casino es mágica. Le han puesto dedicación y han logrado ofrecer juegos de casino online de excelente calidad y con altas tasas de RTP.

Ventajas de jugar en YoBingo:

Sección de bingo y poker de alto nivel

Interfaz muy actualizada

Buenos juegos de casino

Desventajas de jugar en YoBingo:

Sin chat en vivo

No ofrece variedad en medios de retiro

Nos hemos encontrado con una grata sorpresa al jugar en los nuevos lanzamientos de los juegos de casino de Swift. No sólo tenían gráficos en alta definición, sino que con su sonido envolvente te hacía sentir dentro de una sala de casino real. Su sección de casino en vivo también es para destacarse. En este casino podrás encontrar los mejores juegos de casino y los últimos lanzamientos.

Ventajas de jugar en Swift:

Buena sección en vivo

Excelentes desarrolladores

Cuenta con medios de pagos populares

Desventajas de jugar en Swift:

SIn chay 24/7

Pocos medios de contacto

En este casino buscan llenar sus catálogos de juegos a ritmos nunca antes vistos. En Lowen Play podrás encontrar los últimos lanzamientos y los juegos de casino más innovadores del 2023. En los últimos años, este operador se ha enfocado en trabajar con excelentes proveedores de software para innovar en todo lo que ofrecen a sus usuarios.

Ventajas de jugar en Lowen Play:

Excelente calidad en sus juegos

Chat en vivo

Buenos medios de retiro

Desventajas de jugar en Lowen Play:

Interfaz un poco antigua

No cuenta con teléfono de contacto

Tonybet se destaca por tener los mejores slots del mercado, y esto se debe a que ha invertido mucho dinero en sus gráficos y sonidos y a que trabaja con los mejores proveedores de software del mundo. Nos parece valioso destacar que a pesar de que Tonybet haya llegado a España hace relativamente poco, ha sabido adaptarse al mercado y se ha posicionado como una excelente alternativa.

Ventajas de jugar en TonyBet :

Chat en vivo

Interfaz responsiva

Proveedores de alta calidad

Desventajas de jugar en TonyBet:

No ofrece muchos medios de retiro

Demoras en servicio al cliente

Juegos de mesa de casino: ¿Cómo jugar y ganar?

Los juegos de mesa son formas de entretenimiento diseñadas para pasar el tiempo de una forma divertida. Este tipo de juegos tienen años y años de historia y se han convertido en clásicos. Si bien no se tiene la fórmula secreta para ganar siempre en este tipo de actividades, existen ciertas estrategias y trucos que te pueden ayudar a obtener mayores ganancias.

Algunos de los clásicos juegos de mesa disponibles en los casinos online son aquellos famosos juegos de los casinos físicos de antaño como:

Blackjack

Ruleta

Póker

Bacará

Dados

Lo que debes saber antes de comenzar a jugar en un casino online

Antes de registrarse en un casino y comenzar a jugar, son muchos los usuarios que tienen dudas con respecto a la seguridad y confiabilidad de los casinos en donde cargarán sus datos personales y bancarios. Creemos que es muy importante que se tenga esta preocupación, ya que existen muchos sitios de estafas en donde no querrás caer. Por lo que es muy importante que antes de registrarte en un casino online de España, verifiques en el sitio web del mismo si cuenta con la licencia de juego aprobada por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ).

Luego, te aconsejamos que veas cuáles métodos de pago y retiro que ofrecen para saber si cuentas con alguno de ellos. Por último, sería interesante que revises si en ese casino se encuentran los juegos que estás buscando o que más te interesan.

Tipos de juegos de mesa disponibles en los casinos online de España

Existen una gran cantidad de juegos de mesa disponibles en los casinos online de España y, si eres principiante, seguro te encuentras algo abrumado con tanta información. Para ayudarte un poco con la elección, te recomendamos leer la descripción de los juegos de mesa más populares y a partir de eso puedas elegir el que más te guste.

Estos son los juegos más populares disponibles en los casinos online:

Blackjack

Ruleta

Póker

Blackjack

El blackjack es un clásico de los juegos de mesa que se juega con un sólo mazo de cartas y en el que se apuesta contra el crupier. El objetivo del juego es obtener 21 puntos o lo más cercano a ese número, sin pasarse. Si te pasas, pierdes.

Los 21 puntos se obtienen con las cartas obtenidas en cada mano, cada carta tiene un valor numérico y se van sumando hasta llegar a 21 o pasarse.

Las cartas con figuras valen 10 puntos, los ases valen 1 u 11 y las demás cartas valen su número. Un dato clave para tener éxito en este juego es conocer las reglas para saber dividir las cartas, saber cuándo retirarse y cuándo doblar la apuesta. Es todo cuestión de estrategia y mucha práctica.

Póker

Este juego cuenta con una larga historia. En el póker juegas contra otros apostadores y el objetivo es armar la mano con mayor puntaje. Aquel jugador que haya tenido la mejor combinación de cartas, gana la partida.

En la actualidad existen una gran cantidad de tipos de póker, los más populares son el Texas Hold´em, el Seven-Card y el Omaha, pero no te preocupes, todos manejan las mismas reglas estructurales.

Te recomendamos que antes de jugar al poker online leas sus reglas básicas y algunas estrategias para obtener mejores resultados.

Ruleta

Este juego de mesa sí que es de los clásicos. Al pensar en la ruleta se nos viene a la mente aquellas salas de casino con el crupier tirando la bola y todos ansiosos alrededor de la mesa. Hoy, podemos disfrutar jugando en este emocionante juego desde nuestro móvil u ordenador. La ruleta se juega con una rueda con números en donde gira una bola, y el objetivo del juego es elegir un número -o combinaciones- en el que crees que la bola va a quedar cuando deje de girar la rueda.

Puedes elegir varios tipos de apuestas en la ruleta, algunas de ellas son: apuestas a varios números, apuestas al color, apuesta a pares e impares.

Este tipo de apuestas van a determinar la cantidad de ganancia que puedes obtener si aciertas. Por ejemplo, si aciertas al número, tendrás una mayor ganancia que si aciertas al color.

Consejos para jugadores principiantes de casino online

Aunque al principio puede parecer mucha información, con un poco de práctica podrás registrarte en un casino online y disfrutar de una excelente experiencia de juego mientras ganas dinero. Pero, para poder lograr esto, es imprescindible que juegues bien preparado y siguiendo algunos consejos:

Elige el mejor casino online para ti

Juega siempre de manera segura y responsable

Acepta que las primeras veces perderás, pero con la práctica te harás un experto

Comienza con los juegos más sencillos

Conoce el juego y sus reglas en profundidad

Juega con la cabeza y no con el corazón

Sabe bien cuándo debes retirarte

Cómo registrarse en un casino online de España

Si ya te has decidido por un casino online, llegó el momento de registrarte. Para poder hacer esto, reiteramos que es requisito obligatorio ser mayor de 18 años. Si tienes tu documento de identidad a la mano, podrás registrarte en cuestión de minutos siguiendo estos pasos:

Ingresa al sitio web oficial del casino en donde deseas registrarte

Haz clic en el botón de registro y completa el formulario con los datos que te solicitan

En caso de ser necesario carga tu documento de identidad

Espera hasta 72 horas en recibir un correo electrónico con la confirmación de que tu cuenta ha sido activada

Listo, ya puedes ingresar dinero en tu cuenta y comenzar a jugar

¿Cuáles son los medios de pago populares de los casinos de España?

Existen en España más de 20 medios de pago disponibles en los diferentes casinos online legales del país. Algunos son más populares que otros y otros son más innovadores y con acreditaciones inmediatas. Con más o menos diferencias, todos estos medios de pago cumplen con una misma función en los casinos: ingresar dinero a tu cuenta y retirar las ganancias. Hemos elegido los mejores y más populares métodos de pago disponibles en España en el 2023:

Visa

Mastercard

Transferencia bancaria

Maestro

paysafecard

Neteller

PayPal

Skrill

Apple Pay

HalCash

MuchBetter

Trustly

¿Cómo ingresar dinero en tu cuenta de casino online?

Para poder ingresar dinero para jugar en un casino online, primero debes tener una cuenta verificada en él. Si ya tienes una cuenta activa y no sabes cómo ingresar dinero en ella para poder jugar en tus juegos favoritos, en este paso a paso te indicaremos cómo puedes hacerlo de manera rápida y sencilla:

Ingresa al sitio web oficial del casino en donde deseas registrarte Dentro de tu cuenta, busca el botón de ingresar dinero, haz clic Selecciona el medio de pago y el monto que deseas ingresar Aprueba la transacción Listo, ya deberías tener tu dinero acreditado en tu cuenta

¿Cómo retirar las ganancias de tu cuenta de casino online?

Ha llegado el momento más esperado por los jugadores: retirar sus ganancias obtenidas. Por suerte para los ansiosos, hoy existen medios de retiro que acreditan el dinero de manera inmediata. Para encontrar aquellos casinos que ofrecen ese tipo de medios de pago, te recomendamos buscar en las listas de medios de pago de los casinos, aquellos que ofrezcan métodos de retiro como Neteller, Skrill o PayPal.

Para retirar tus ganancias debes seguir estos pasos:

Ingresa al sitio web oficial de tu casino Ingresa con tu usuario y contraseña a tu cuenta Elige la opción de retiro de dinero Elige el medio de retiro y el monto deseado (ten en cuenta las cantidades mínimas y máximas de retiro) Aprueba la transacción y listo.

¿Cuál es el mejor casino online de España?

El mejor casino online de España puedes encontrarlo en nuestro TOP de los mejores casinos, al comienzo de este artículo. Allí hemos seleccionado luego de un riguroso análisis a los mejores de España. Para que puedas elegir el mejor casino para tí, te recomendamos leer las reseñas y buscar el que mejor se ajuste a lo que buscas.

¿Cuál es el juego de mesa de casino que más ganancias da?

El juego de casino que mayor RTP (retorno al jugador) tiene es el blackjack, rondando entre el 93% y 97%.

¿Se pueden jugar juegos de casino desde el móvil?

Sí, por supuesto que se puede jugar en los juegos de casino desde un móvil. Sólo debes revisar cuáles casinos online cuentan con aplicación móvil, pero podemos adelantarte que en España la gran mayoría de los sitios de apuestas están adaptados a cualquier tipo de pantalla.

En conclusión

Sabemos que los casinos online son una gran fuente de diversión, pero también sabemos que si no se conocen las reglas o el juego al que estamos apostando, se puede volver una experiencia desagradable y con pérdidas. Deseamos que esta guía te haya servido para conocer los casinos online más seguros y confiables, cuáles son los mejores juegos de mesa disponibles y algunos consejos que podrán serte útil en tu próxima jugada. No olvides apostar de manera segura y con responsabilidad. ¡Lo importante es, ante todo, el entretenimiento!