Tras una etapa de cinco años en el Valencia Basket y tres de ellas como primer entrenador, Jaume Ponsarnau ha visto la otra cara del baloncesto en Zaragoza, donde ha sido destituido este domingo después de encajar ante el Lenovo Tenerife la tercera derrota consecutiva en la Liga Endesa.

El extécnico taronja, a sus 50 años, deja al Casademont Zaragoza decimotercero en la Liga Endesa con ocho victorias y quince derrotas y será su ayudante Aleix Durán el encargado de dirigir los entrenamientos del equipo en su vuelta al trabajo, junto al resto del personal técnico al que se reincorpora el zaragozano Sergio Lamúa tras su paso por el CB Peñas.

El club aragonés destaca en su comunicado que "desde Casademont Zaragoza queremos agradecer la labor desarrollada por Jaume Ponsarnau durante estos meses, lamentando no haber conseguido juntos las metas deseadas por todos".

Una drástica decisión que llega después de que el técnico valorara en su última rueda de prensa lo que podría ser un cambio en la dirección del equipo. "Traer otro entrenador puede hacer el efecto champán, pero también es volver a reconstruir y este equipo lleva reconstruyéndose muchas veces. No sé qué decisión tomarán pero la consecuencia tiene que ser ir juntos. Lo primero que se tiene que tener en cuenta es que difícilmente podemos fichar jugadores que sean capaces de llevar una situación adversa como esta".

Sus últimas quejas

A ello añadió que "hay una realidad que el club me dejó muy clara, que no se planteaban hacer cambios y creer en lo que teníamos y sacar lo máximo. Hay cosas que no funcionan y jugadores que no arrancan. Aquí hay una realidad que tenemos que ser conscientes y es que el mercado no da siempre opciones apetecibles"