El árbitro de baloncesto alemán Benjamin Barth ha asegurado que no le asignaron partidos de Euroliga porque se negó a afeitarse la barba, según recoge la agencia dpa.

Así lo aseguró el colegiado de 43 años en el periódico germano 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' este martes, documentando las transcripciones del chat de 2021 con el jefe de arbitraje de la Euroliga, Richard Stokes.

"Stokes me explicó que a los entrenadores y a los directores deportivos no les gustan las barbas y que se quejan de eso. No entiendo de qué se trata esto. ¿Qué diferencia hay entre si me afeito o no? Es una forma de discriminación. Por mucho que me gustaría arbitrar en la Euroliga, no puedo aceptar eso", dijo Barth, un árbitro experimentado en la liga alemana.

La Euroliga, que aún no ha respondido a las preguntas de dpa, se disculpó en una carta obtenida por el periódico y describe las acciones de Stokes como "equivocadas"; Stokes se disculpó en la misma carta.

Benjamin Barth ahora es libre de arbitrar en la Euroliga con barba completa, pero afirma que la experiencia ha sido tan agotadora que ya no desea hacerlo.