No está siendo nada fácil el inicio de temporada para Willy Hernangómez. Después de su magnífico campeonato de Europa en el que fue MVP por delante jugadores de la talla de Doncic, Antetokoumpo o Jokic, se esperaba que diera un paso adelante en la rotación de los Pelicans y disfrutara de un rol superior en la plantilla.

No obstante, el arranque de temporada dista mucho de ser el deseado por el mayor de los Hernangómez. Tras un verano en el que no ha estado trabajando en el ‘training camp’ de los de New Orleans, no está contando para el entrenador Willie Green, que apenas lo ha utilizado cinco minutos en tres partidos que se llevan disputados.

Sin minutos y sin confianza

No jugó en la victoria de su equipo en la cancha de Brooklyn Nets. En el segundo partido, jugó tan solo cinco minutos en otro triunfo de los Pelicans ante los Hornets. Y en el tercero, el MVP del Eurobasket se ha vuelto a quedar sin jugar en la derrota ante los Utah Jazz.

Partía por detrás en la rotación del lituano Valanciunas, y según lo visto hasta ahora, también está por detrás de Larry Nance Jr. Ni su gran actuación con España le está sirviendo para ganar puestos en la rotación y su futuro puede estar lejos de la franquicia de New Orleans si no cambian las cosas.