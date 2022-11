Buenas y malas noticias para los ÑBA esta madrugada. Empezando por el aspecto positivo, Usman Garuba, pívot de los Houston Rockets, jugó su récord de minutos esta temporada con la franquicia texana en la derrota frente a los Minnesota Timberwolves, 117-129.

El ex del Real Madrid salió desde el banquillo y disputó 24:32 minutos. Además, no desentonó aportando 7 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia y 2 robos, aunque no pudo evitar la enésima derrota de los 'cohetes' en la liga que les deja con un récord negativo de una victoria y nueve derrotas (1-9), el peor equipo de la liga actualmente.

Enfrente, unos Wolves liderados por Karl-Anthony Towns que se fue hasta los 25 tantos y 9 rebotes, secundado por Anthony Edwards, con 19, y Kyle Anderson con 13. Una victoria en la que no estuvo Rudy Gobert tras haber entrado en los safe&safety protocols de la liga por estar en contacto con alguien infectado de COVID-19.

Banquillo para Willy

Y como viene siendo habitual, Willy Hernangómez volvió a no disputar ningún minuto en la derrota de los Nueva Orleans Pelicans frente a los Atlanta Hawks, en un encuentro que se resolvió en la prórroga con un marcador final de 121-124 a favor de Trae Young y compañía.

El espectacular partidazo de Trae Young, 34 puntos y 10 asistencias, Dejounte Murray, con triple doble de 22 unidades, 10 rebotes y 11 pases de canasta, y Clint Capela, 21 tantos y 19 rebotes fue demasiado para unos Pelicans que tuvieron en CJ McCollum, que logró un doble-doble de 29 puntos y 10 asistencias, y en Zion Williamson a sus mejores jugadores, con la misma anotación que el base.

Otro partido que Willy se queda sin disputar y se queda en el banquillo. Los Nueva Orleans tienen un opción unilateral para cortarle en enero si así lo desean, aunque lo normal sería que buscasen un traspaso. Sin embargo, lo que está claro es que si el español no cuenta para su técnico Willie Green, debe buscar protagonismo en otro sitio.