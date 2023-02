El jugador benidormense Carlos Grau colgará la camiseta este próximo sábado en el Palau en el partido que disputará el equipo frente al Blendio Sinfín a las 20:00 horas.

El capitán ya llevaba tiempo compaginando la competición deportiva con otras actividades laborables, pero tras mucho meditarlo, y aunque ha intentado compatibilizar las dos actividades hasta el final de la presente temporada, ha llegado un momento en el que le resulta imposible seguir en la pista y ha decidido dejar la práctica deportiva profesional tras 20 años.

Carlos es el único jugador que ha compartido la trayectoria del club en la máxima categoría, incorporándose al equipo el año del ascenso, por lo que ha disputado su novena temporada con el Benidorm. Sus números alcanzan la cifra de 363 partidos en la Liga Asobal con un bagaje de 756 goles, cifras que con el Balonmano Benidorm son de 234 partidos y 438 goles.

“Ha sido un verdadero placer el poder acabar mi trayectoria deportiva profesional aquí en Benidorm, mi ciudad y con mi gente. Han sido unos años muy bonitos donde hemos conseguido grandes retos y alcanzar todos los objetivos con el Club Balonmano Benidorm. Me quedo y me llevo a toda la gente con la que he podido compartir vestuario y que ha pasado por aquí, han sido buenos compañeros y mejores amigos”, afirma Carlos Grau.

El club ha querido "desearle mucha suerte en la vida que empieza a partir de este momento con el convencimiento de que nuestros caminos se volverán a cruzar con otros objetivos comunes".

No será la única retirada carismática esta temporada, pues también el entrenador Fernando Latorre anunció su no continuidad al concluir la temporada.