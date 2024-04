Las Guerreras y Países Bajos honran el billete olímpico con un partidazo

El Preolímpico vivió su jornada decisiva el viernes, pero dejó un regalo más en forma de un partido de poder a poder entre las dos flamantes clasificadas para los Juegos Olímpicos: España y Países Bajos. En un Palacio de los Deportes de Torrevieja que se convirtió en una auténtica caldera tras colgar el cartel de 'no hay entradas', las Guerreras se volcaron en busca de una última victoria en este clasificatorio olímpico con el que despedirse por todo lo alto de un torneo para el recuerdo. Aunque a efectos de clasificación este partido llegó con todo resuelto para ambos equipos, había un botín moral más: ser el único conjunto en acabar invicto en esta competición. Un honor que el conjunto de Ambros Martín no quería dejar escapar toda vez que no se trataba de un encuentro más sino de un gran ensayo para esos próximos Juegos Olímpicos de París donde estarán tanto Países Bajos como España y para las nuestras además suponía poner el broche en casa y una oportunidad más de agradecer todo el cariño y el apoyo de la afición.

Primera parte

El partido comenzó con las Guerreras enchufadísimas y volcadas a por una nueva victoria. Convirtió su primera llegada con Lysa Tchaptchet como protagonista y, acto seguido, en la otra área una Nicole Wiggins que se estrenaba bajo palos en este Preolímpico, dejó una parada salvadora para dar continuidad al alto nivel mostrado por cada una de las porteras de España en este clasificatorio olímpico. Con la '41' como seguro de las Guerreras, España volvió a exhibir una gran movilidad en la ofensiva donde Maitane Etxeberría hizo del extremo derecho su autopista para castigar una y otra vez la espalda de la zaga holandesa con esos quiebros eléctricos hacia dentro previos a conectar el lanzamiento. Si Maitane fue una de las pesadillas para las visitantes, no lo fue menos una Carmen Campos que volvió por todo lo alto a la convocatoria tornándose en una de las claves de la ofensiva española, esquivando contrarias por el centro con el gol entre ceja y ceja.

Junto a la central española, otro elemento diferenciador para España en esta primera mitad fue María Prieto O' Mullony, que al igual que Carmen Campos fue un auténtico dolor de cabeza desde el lateral derecho para la defensa neerlandesa transformando casi cada incursión en tanto español. El combinado nacional se hizo con las riendas del partido desde el pitido inicial para llevar la iniciativa en el marcador. Sin embargo, Países Bajos no pareció en ningún momento incómoda viéndose por detrás y fue recortando distancias a España con la velocidad en la circulación y tratando de aprovechar cada situación de contragolpe. Así, cuando se aproximaba el descanso, las fuerzas volvieron a igualarse o, lo que es lo mismo, dejó la segunda parte completamente abierta con un empate a 15 tantos. El espectáculo estaba asegurado y prometía llegar un parcial final trepidante, una gran noticia para los 3.090 espectadores que se congregaron en el Palacio de los Deportes de Torrevieja para seguir este gran asalto final.

Segunda parte

Tras la reanudación y unos primeros minutos de asueto, se volvieron a desatar las hostilidades. María Prieto O' Mullony, como en la primera mitad, fue la encargada de agitar de nuevo el partido con dos goles que volvieron a impulsar a España. A ello le siguieron las grandes paradas de Nicole Wiggins que frustaron varias ocasiones de gran peligro a favor de las neerlandesas. El guion del parcial de inicio parecía reeditarse con España queriendo llevar la voz cantante en el juego y en el marcador y Países Bajos esperando su momento para coger desprevenido a España. Además, Danila So Delgado dejó uno de esos goles con ese sello tan personal de la jugadora del AtticGo Elche, una espectacular potencia en el lanzamiento imposible para la guardameta rival. Sin embargo, la figura española por excelencia continuó siendo una María Prieto O' Mullony decisiva para desatascar el partido en los momentos de mayor dificultad.

Celebración de las jugadoras de Países Bajos. / RFEBM / J.L. Recio

La igualdad en el segundo parcial se tornó máxima en el marcador con cada equipo dando una respuesta inmediata a cada tanto del rival. Las Guerreras tendrían que seguir madurando el encuentro para hacerse con la victoria final. El pleno de triunfos se iba a vender muy caro, pero entonces España demostró experiencia para desenvolverse en un nuevo escenario distinto al que se encontró ante República Checa o Argentina, el de saber que el partido se decidiría en los pequeños detalles. En el último suspiro la balanza se decantó del lado neerlandés, pero con las Guerreras luchando hasta el final y con el billete olímpico en el bolsillo. Las nuestras buscarán la revancha en el mejor escenario posible: en los Juegos Olímpicos.

República Checa se apunta la victoria de la consolación

República Checa no se irá finalmente de vacío de este Preolímpico. El conjunto checo salió vencedor del duelo entre los dos equipos que se quedaron sin posibilidad de optar al billete olímpico ya en la jornada del viernes. Las checas se despidieron al menos con un triunfo final que les permite cerrar el clasificatorio olímpico en tercera posición por detrás de España y Países Bajos, los dos equipos que se hicieron con las dos plazas olímpicas en juego. Empezó el partido con unos primeros instantes de igualdad entre ambos conjuntos, hasta que República Checa comenzó a distanciarse en el marcador para no dejar de llevar la iniciativa ya el resto del partido. Lo hizo con una Jerabkova inspiradísima de cara a puerta que llevó el peso anotador de su equipo. De esta forma, las de Bent Dahl evitan la última posición que recae sobre una Argentina que si bien realizó un buen papel durante gran parte de los partidos de este Preolímpico, no logró traducirlo en resultados y se marcha con el casillero a cero.

Resultados

Jueves, 11 de abril

República Checa 21- 31 España

Países Bajos 34 - 22 Argentina

Viernes, 12 de abril

Países Bajos 32 - 18 República Checa

Argentina 23- 26 España

Domingo, 14 de abril

República Checa 41- 33 Argentina

España 26 - 27 Países Bajos