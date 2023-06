El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto ha anunciado este jueves el fichaje del jugador vasco Lander Simón, que llega procedente del Balonmano Burgos para ocupar la posición de lateral derecho.

El nuevo zurdo del Fertiberia, de 23 años y 1,91 metros, se formó en la base de los equipos Muskiz y Urduliz y en la temporada 21/22 debutó en División de Honor Plata en Soria mientras que el pasado curso jugó en Burgos.

"Estoy muy contento por poder cumplir el sueño de debutar en Asobal"

"Estoy muy contento con la oportunidad que me ofrece el club de poder debutar en Asobal y, sobre todo, con muchas ganas de empezar esta nueva experiencia. Todo jugador que ha pasado por el club me ha hablado muy bien y esto, junto con el proyecto deportivo, ha hecho que me decida por venir", dijo en declaraciones al club.

Además, Simón explicó que "desde pequeño tuve esa ilusión y ese objetivo de jugar en Asobal junto a los mejores. Este año ese sueño se cumplirá. Ojalá de la mejor forma posible, logrando todos los objetivos propuestos".

"Deportivamente creo que puedo aportar al equipo algo de lanzamiento a media distancia y polivalencia tanto en ataque como en defensa. Pero, sobre todo, mucha actitud y compromiso con el equipo", agregó.

El entrenador Toni Malla valoró que "es un jugador que seguimos desde hace tiempo. Su evolución es patente en sus últimas temporadas convirtiéndose en uno de los jugadores destacados de la División de Honor Plata. Creemos que es el complemento perfecto para acompañar a Álvaro del Valle en el lateral derecho".