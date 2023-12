El presidente de la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM), Francisco V.Blázquez, tiene la intención de acabar con "la controversia" con la ASOBAL por la disputa de la Copa España y por "el bien" de su deporte y no "empañar" la imagen de este, aunque no va a "consentir que se mancille el nombre" de su organismo ni el suyo propio "usando la mentira y la falsedad", recalcando que "el balonmano y sus aficionados no le preocupan absolutamente nada a los gestores" de la asociación.

En una carta remitida a su homólogo de la ASOBAL, Servando Revuelta, Francisco V. Blázquez deja claro que quiere "zanjar definitivamente la controversia que se ha generado desde la Liga Profesional ASOBAL" con la Copa de España de este fin de semana en Irún y recuerda que desde su nombramiento como presidente su "principal objetivo ha sido, y seguirá siendo, defender los intereses del balonmano español, así como buscar la máxima unidad de todos los agentes implicados, desarrollando un proyecto a largo plazo de promoción, con la intención de aglutinar el sentir mayoritario de quienes trabajan alrededor del balonmano español".

El dirigente advierte que "se puede pretender dar la espalda a la ley", pero que no va a "consentir que se mancille el nombre" de su organismo ni el suyo, "usando la mentira y la falsedad para distraer la atención de los graves errores de gestión que se han venido cometiendo desde la antigua ASOBAL".

Blázquez critica que "se intente mantener esa infamia a base de coacciones, presiones y extorsiones, sobre quienes participan, de buena fe, en la élite de la competición deportiva de balonmano", recalcando que "la organización" de la Asamblea de Clubes, "las medidas adoptadas" y "la idoneidad del momento de hacerlas públicas" evidencian que "el balonmano y sus aficionados no le preocupan absolutamente nada a los gestores" de la liga.

Para el mandatario, la asociación está "exclusivamente interesada en defender los supuestos convenios de patrocinadores y operador televisivo" y no se preocupa "en ningún momento por la imagen ofrecida a quienes verdaderamente sienten este deporte" ni por sus "aficionados".

"Honesto en todo momento"

Blázquez, que cree que ha sido "honesto en todo momento" con la ASOBAL, le pide a sus actuales gestores y a su presidente que "confirmaran si en las conversaciones mantenidas, la última de ellas presencialmente en Santander, con motivo del TIE Femenino", ha faltado "a la verdad". "Y, en su caso, si usted pudiera decir públicamente lo mismo. Nunca ha sido mi estilo desvelar públicamente el contenido de mis conversaciones privadas, pero usted sabe perfectamente que todos los compromisos adquiridos por mí en todas las reuniones mantenidas teniendo como objeto la organización de la Copa de España, se están llevando a cabo por la RFEBM en los términos acordados", añade.

El presidente de la RFEBM indica que el patrocinador principal (Plenitude) de la ASOBAL les mostró "su inquietud ante las discrepanciasorganizativas del torneo y sin saber cuál iba a ser su presencia de marca". "Mi compromiso con Plenitude fue respetar el acuerdo que ya tenía con la Liga Profesional Asobal, ofreciendo mayor presencia. Su respuesta fue tajante: Gracias por vuestra predisposición", puntualiza.

En cuanto al operador televisivo que trabaja con la asociación, LaLiga+, remarca que su organismo "jamás ha tenido problema alguno" con ella y que esta puede constatar la "voluntad permanente de colaborar" del ente federativo, "ofreciéndoles compartir la señal televisiva de la Copa del Rey con el único objeto de no perjudicar el contrato entre LaLiga y la ASOBAL". "De hecho, la RFEBM siempre ha solicitado autorización a su operador televisivo, RTVE, que, en todo momento ha accedido a compartir la señal con LaLiga por el beneficio global del balonmano español", aclara.

El mandatario cree que "este tipo de comportamientos demuestran claramente" que desde su entidad velan "por el bien común anteponiendo el interés general del balonmano español a los particulares" y señala que el propio Revuelta le dijo que "gestionara todos los aspectos organizativos" con el presidente del CD Bidasoa, Gurutz Aginagalde.

Sobre la no oficialidad de la Copa de España que proclama la asociación, Blázquez recuerda que en la asamblea federativa de junio se aprobó la disputa de la Copa ASOBAL de forma unánime y con los votos favorables del FC Barcelona, BM Granollers, CD Bidasoa, Anaitasuna, BM Benidorm y CD Torrebalonmano, por lo que considera que "quiere crear confusión o directamente faltar a la verdad por la denominación de la antigua Copa ASOBAL por la de Copa de España".

"Es un mero cambio de denominación"

Blázquez no olvida que la ASOBAL les reclamó no usar el nombre de la competición e insiste en que sólo han cumplido con lo dicho en su Asamblea General porque la Copa ASOBAL es ahora su competencia al haber quedado "resuelto" el convenio entre ambos organismos tras la calificación como profesional de la liga masculina, algo que también ha ratificado el CSD.

"Y eso es lo que está haciendo la RFEBM, organizar una competición como es la Copa de España, que es de su competencia. Y no pueden alegar que al ser la Copa de España, no figura en el calendario y que los clubes de ASOBAL no tienen la obligación de participar porque lo que se oculta es que se trata de un mero cambio de denominación, pero no es unacompetición diferente, como lo demuestra el hecho de que se mantiene la normativa aprobada, criterios de clasificación y la plaza que otorga en competiciones europeas", prosigue el dirigente.

En cuanto a la demanda de la ASOBAL de que sus clubes se han visto forzados a renunciar en esta competición por la falta de "garantías suficientes por escrito" por parte de la RFEBM y que "no han recibido respuesta alguna" a los documentos que han enviado, remarca que "falta a la verdad claramente" porque él mismo ha mantenido "multitud de conversaciones telefónicas para encontrar soluciones que satisfagan los compromisos publicitarios adquiridos pese a no tener facultades para la organización y explotación de la Copa de España, remitiéndoles, incluso, un diseño de distribución de la publicidad en la que tenían cabida sus patrocinadores".

Además, también ha mantenido "diversas conversaciones" con Plenitude y LaLiga "para poder llegar al mejor entendimiento posible al objeto de dar cumplimiento a los contratos que han suscrito, aunque estuvieran fuera del ámbito de las facultades de la Liga Profesional ASOBAL".

"Siempre he mostrado mi voluntad de tender la mano a la Asociación de Clubes y, pese a estos desafortunados desencuentros, mantengo la misma actitud. Por eso, espero que, por el bien de nuestro deporte, por el bien de los aficionados, y para no empañar la imagen del balonmano español, que tanto nos ha costado labrar a lo largo de esta última década, impere la cordura, se liberen las coacciones, y la Copa de España 2023 sea una fiesta del balonmano, que es lo realmente importante", sentencia.

La carta abierta, íntegra, a continuación:

CARTA ABIERTA DEL PRESIDENTE DE LA RFEBM, D. FRANCISCO BLÁZQUEZ, AL PRESIDENTE DE LA LIGA PROFESIONAL ASOBAL, D. SERVANDO REVUELTA ORTIZ

Muy Sr. mío,

En mi condición de Presidente de la Real Federación Española de Balonmano quiero zanjar definitivamente la controversia que se ha generado desde la Liga Profesional Asobal, en relación con la organización de la Copa de España 2023 que se disputará en Irún el próximo fin de semana, 16 y 17 de diciembre.

Desde el primer día que llegué a la presidencia de la Real Federación Española de Balonmano, mi principal objetivo ha sido, y seguirá siendo, defender los intereses del balonmano español, así como buscar la máxima unidad de todos los agentes implicados, desarrollando un proyecto a largo plazo de promoción de nuestro deporte, con la intención de aglutinar el sentir mayoritario de quienes trabajan alrededor del balonmano español.

No quiero volver a incidir en los argumentos ya descritos sobre la organización de la Copa de España. Creo que se puede pretender dar la espalda a la realidad, a la ley, pero no voy a valorarlo nuevamente, cada cual es libre de pensar y hacer lo que considere oportuno. Pero, no voy a consentir que se mancille el nombre de la Real Federación Española de Balonmano, y el mío propio, utilizando la mentira y la falsedad para distraer la atención de los graves errores de gestión que se han venido cometiendo desde la antigua Asociación de Clubes de Balonmano, actualmente convertida en la Liga Profesional Asobal.

Tampoco estoy dispuesto a permitir que se intente mantener esa infamia a base de coacciones, presiones y extorsiones, sobre quienes participan, de buena fe, en la élite de la competición deportiva de balonmano.

Fiel reflejo de estos continuos comportamientos se ponen de manifiesto en la organización de la Asamblea de clubes, las medidas adoptadas, y la idoneidad del momento de hacerlas públicas, evidenciando que el balonmano y sus aficionados no le preocupan absolutamente nada a los gestores de la Liga Profesional Asobal, exclusivamente interesados en defender los supuestos convenios de patrocinadores y operador televisivo, sin preocuparse en ningún momento por la imagen ofrecida a quienes verdaderamente sienten este deporte, y por quienes, desde la Federación, trabajamos diariamente, que no son otros que los aficionados a este maravilloso deporte.

Desde la tranquilidad de haber sido honesto en todo momento con la antigua Asociación de Clubes, y actualmente, Liga Profesional Asobal, me gustaría que los actuales gestores de esta entidad y usted mismo confirmaran si en las conversaciones mantenidas, la última de ellas presencialmente en Santander, con motivo del Torneo Internacional de España Femenino, tomando un café, yo he faltado a la verdad y, en su caso, si usted pudiera decir públicamente lo mismo.

Nunca ha sido mi estilo desvelar públicamente el contenido de mis conversaciones privadas, pero Vd. sabe perfectamente que todos los compromisos adquiridos por mí en todas las reuniones mantenidas teniendo como objeto la organización de la Copa de España, se están llevando a cabo por la R.F.E.BM. en los términos acordados.

Como sabe, su patrocinador principal asistió al Torneo Internacional de España femenino disputado en Santander manifestándonos su inquietud ante las discrepancias organizativas del Torneo, y sin saber cuál iba a ser su presencia de marca. Mi compromiso con Plenitude fue respetar el acuerdo que ya tenía con la Liga Profesional Asobal, ofreciendo mayor presencia. Su respuesta fue tajante: Gracias por vuestra predisposición.

Respecto al operador televisivo que trabaja con la Liga Profesional Asobal, LaLiga+, la Real Federación Española de Balonmano jamás ha tenido problema alguno con esta empresa, sino todo lo contrario. Ellos pueden dar fe de nuestra voluntad permanente de colaborar, ofreciéndoles compartir la señal televisiva de la Copa de S.M. El Rey con el único objeto de no perjudicar el contrato entre LaLiga y la Asociación de Clubes de Balonmano.

De hecho, la Real Federación Española de Balonmano siempre ha solicitado autorización a su operador televisivo, RTVE, que, en todo momento ha accedido a compartir la señal con LaLiga, por el beneficio global del balonmano español.

Creo que este tipo de comportamientos demuestran claramente que desde la R.F.E.B.M. sí velamos por el bien común anteponiendo el interés general del balonmano español a intereses particulares.

Además, usted mismo me indicó que gestionara todos los aspectos organizativos con Gurutz Aginagalde, Presidente del Club Deportivo Bidasoa y vocal de la Comisión Delegada de la Liga Profesional, con quien hemos mantenido multitud de conversaciones, tanto yo mismo como Presidente, como distintos profesionales de la R.F.E.BM., llegándoles a remitir el día 29 de noviembre el diseño de los distintos soportes publicitarios que se iban a instalar en el pabellón, y que respondía al criterio de colaboración con los compromisos adquiridos con los patrocinadores de la Liga Profesional Asobal.

Sin embargo, es necesario volver a insistir una vez más, en que las manifestaciones reflejadas en su email no se ajustan a la realidad, incluso desde el primer párrafo cuando manifiesta que el “torneo”, como Vd. lo denomina “… no está en el calendario oficial aprobado por la Asamblea de la RFEBM y que, por tanto, carece de carácter oficial …”.

Tal y como queda reflejado en el Acta de la Asamblea Ordinaria de la R.F.E.BM. celebrada el pasado día 11 de junio, el calendario electoral contenía la “Copa Asobal”, en las fechas del 16 y 17 de diciembre, aprobado por 84 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. En dicha votación, participaron seis equipos pertenecientes a “Asobal” (F.C. BARCELONA, CLUB BM. GRANOLLERS, CLUB DEPORTIVO BIDASOA, SCDR ANAITASUNA, CLUB BM. BENIDORM FOIETES y C.D. TORREBALONMANO), que votaron a favor de dicha propuesta.

Se desprenden de sus palabras, al manifestar que el torneo no está en el calendario oficial aprobado por la Asamblea General de la R.F.E.BM. que quiere crear confusión, o directamente faltar a la verdad, por la denominación de la “antigua Copa Asobal” por la de “Copa de España”, cuando la realidad es que Vds. mediante burofax de fecha 20 de noviembre instaron a la R.F.E.BM. “… reclamando el inmediato cese y desistimiento del uso de nuestra marca y a desistir de hacerlo en un futuro. ASOBAL advierte asimismo que, para el caso de continuar llevándose a cabo tal uso ilegal, reclamará por las vías oportunas el cese de la infracción, así como el pago de daños y perjuicios por la infracción cometida”.

Por tanto, la R.F.E.BM. no ha hecho más que cumplir el Acuerdo de su Asamblea General organizando la anteriormente denominada “Copa Asobal”, ahora “Copa de España”, ya que, una vez que ha quedado resuelto el Convenio suscrito con Asobal de fecha 23 de junio de 2021, ante la declaración de la competición de División de Honor Masculina como Liga Profesional Asobal (previsto en el apartado a) del apartado XIV), dicho Torneo es competencia de la R.F.E.BM., en virtud de lo previsto en la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte, ya que se trata de una competición de carácter no profesional.

Y esta afirmación no es una mera interpretación de la Ley del Deporte hecha por la R.F.E.BM., es que está ratificada por el propio Consejo Superior de Deportes, mediante oficio firmado por el Director General de Deportes de fecha 17 de noviembre de 2023, donde establece de manera clara que “… en virtud del mandato legal, la Liga Profesional ASOBAL tiene, entre sus competencias, la de organizar la competición de Balonmano de División de Honor Masculina en coordinación con la RFEBM. Por otra parte, la Copa ASOBAL y el resto de competiciones distintas de la mencionada son competiciones diferentes a la División de Honor Masculina … . De conformidad con lo anteriormente señalado, este organismo concluye que tanto respecto de la Copa Asobal como del resto de competiciones que no estén calificada como competición profesional, la competencia para su organización corresponde a la RFEBM en virtud de lo dispuesto en la LE …”.

Y eso es lo que está haciendo la R.F.E.BM., organizar una competición como es la Copa de España, que es de su competencia. Y no pueden alegar que al ser la “Copa de España”, no figura en el calendario y “… los Clubes de ASOBAL no tienen la obligación de participar …”, porque lo que se oculta es que se trata de un mero cambio de denominación, pero no es una competición diferente, como lo demuestra el hecho de que se mantiene la normativa aprobada, los criterios de clasificación y la plaza que otorga en competiciones europeas.

Sin embargo y, a pesar de lo anterior, y corrigiéndole Sr. Revuelta, porque nuevamente vuelve a falta a la verdad, en su email de 13 de diciembre, se “atreve” a manifestar que los Clubes de Asobal se han visto forzados a renunciar a la disputa del torneo “… tras no existir garantías suficientes por escrito por parte de la Real Federación Española de Balonmano de respetar los derechos adquiridos de los patrocinadores y del operador televisivo de ASOBAL …”, afirmando de manera gratuita que recibidos documentos al respecto, no han recibido respuesta alguna.

Y digo que falta a la verdad claramente, ya que, como muy bien sabe, he mantenido multitud de conversaciones telefónicas con usted, con su vicepresidente Sr. O’Callaghan, y el Sr. Aginagalde, en calidad de presidente del club anfitrión, para encontrar soluciones que satisfagan los compromisos publicitarios adquiridos por la Liga Profesional Asobal, pese a no tener facultades para la organización y explotación de la Copa de España, remitiéndoles, incluso, un diseño de distribución de la publicidad en la que tenían cabida sus patrocinadores.

Y no sólo eso, sino que además, he mantenido diversas conversaciones con la propia representante de su patrocinador principal, Plenitude, Dª María Osorio, así como con diversos representantes de LaLiga para poder llegar al mejor entendimiento posible al objeto de dar cumplimiento a los contratos que han suscrito, aunque estuvieran fuera del ámbito de las facultades de la Liga Profesional Asobal.

Siempre he mostrado mi voluntad de tender la mano a la Asociación de Clubes de Balonmano, y, pese a estos desafortunados desencuentros, mantengo la misma actitud. Por eso, espero que, por el bien de nuestro deporte, por el bien de los aficionados, y para no empañar la imagen del balonmano español, que tanto nos ha costado labrar a lo largo de esta última década, impere la cordura, se liberen las coacciones, y la Copa de España 2023 sea una fiesta del balonmano, que es lo realmente importante.

Atentamente,

D. Francisco Blázquez, Presidente de la RFEBM