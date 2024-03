El Grupo USA H. Mislata UPV, a un paso del ascenso

El Grupo USA H. Mislata UPV suma y sigue en su camino hacia el ascenso. Tras ganar en el complicado campo del Sant Quirze de manera contundente está a tan sólo una victoria de conseguir el ascenso matemático a falta de cuatro jornadas. Era la visita al equipo catalán una buena prueba de fuego para medir a un equipo que ha dominado con firmeza el campeonato. Mislata resolvió el examen con buena nota. O mejor dicho con sobresaliente.

Primera parte

Desde el principio las valencianas demostraron que sabían de la importancia del choque y no permitieron que el rival creyera en la sorpresa. La visita al campo catalán se solventó con la misma receta que ha hecho del equipo valenciano un líder sólido. Defensa presionante y ataque resolutivo a lo largo de toda la temporada. Una receta que las catalanas trataron de resolver con intensidad y buen juego sin conseguirlo. Al descanso Mislata había marcado territorio con un 8-12 a su favor que definía la diferencia entre los dos equipos.

Segunda parte

En la reanudación las visitantes frieron incrementando la distancia ante un conjunto catalán que no se rendía pero que vió a su rival inalcanzable. Poco a poco las diferencias se incrementaron demostrando el Grupo USA H. Mislata UPV su capacidad de solventar los partido con solvencia. La presión de estar tan cerca del objetivo del ascenso no era un inconveniente sino más bien un acicate para seguir mejorando en el juego y marcara distancias en el electrónico. Los catorce goles de diferencia al final del choque demuestran la ambición de un equipo que solo piensa en finiquitar el ascenso y el campeonato lo antes posible. La voluntad del conjunto catalán no pudo con la eficacia de las valencianas. Al final 18-32 y todo preparado para celebrar el ascenso a la DH ORO la próxima semana en La Canaleta.

Resultados

Resultados del Grupo C de la División de Honor Plata Femenina. / RFEBM

