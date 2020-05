Cambios del Gobierno para la fase 1, ¿Cuántas personas podrán reunirse?

Hay cambios en la Fase 1 de la desescalada. El Gobierno permitirá reuniones de un máximo de 10 personas, sin importar si son del mismo núcleo familiar o no, durante la fase 1 de la desescalada, a la que accederán ya este lunes 4 de mayo las islas canarias de El Hierro, La Graciosa y La Gomera así como Formentera, en Baleares. Se prevé que, con carácter general, el resto de provincias acceda a la fase 1 el próximo 11 de mayo.

Estas reuniones sociales podrán ser de hasta 10 personas. Durante estas reuniones, que podrán ser tanto en domicilios como al aire libre, las personas deberán guardar siempre una distancia interpersonal de dos metros y mantener siempre las medidas de higiene establecidas. No tendrán que ser convivientes en el mismo domicilio, sino que pueden ser familiares, vecinos o amigos. No obstante, quedarán excluidos de esas reuniones los grupos vulnerables como personas con enfermedades inmmuno deprimidas, embarazadas o diabéticos.



Los coches privados podrán circular

El Gobierno permitirá circular con todas sus plazas llenas a los vehículos privados de hasta nueve asientos, siempre que los ocupantes vivan en la misma casa, a partir del día 11 de mayo, cuando previsiblemente comience la fase 1 de la desescalada en la mayoría del territorio nacional.



Ampliación de aforo en las terrazas

En cuanto a las terrazas, el Gobierno rectifica y amplía el aforo máximo como le había exigido el sector. En esta fase 1 será cuando se puedan consumir los productos en el propio recinto. Con este cambio, las terrazas podrán estar abiertas con una capacidad máxima del 50% y no del 30% como anunció Pedro Sánchez el martes, pero siempre que se mantenga una distancia mínima de seguridad de dos metros y no haya grupos de más de diez personas.