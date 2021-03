Así se enteró Marina de la traición de Isaac y Lucía: "Me desplomé, no me daban la cara"

El primer debate final de la Isla de las Tentaciones llegó con bombazo: se confirmó que Marina ya no está con Isaac y que ahora el 'Lobo' está con la que era su íntima amiga, Lucía. Decimos era, porque quedó claro que entre ambas ya no hay buen rollo después de que la gaditana reconociera que había mantenido relaciones con el tentador.

En fin, que en la última semana del reality de Telecinco, la emoción y la intriga están aseguradas y ahora todo queda pendiente para el miércoles, cuando Isaac sí que estará en plató para dar explicaciones. Al parecer, Lucía estaba muy contenta con su nueva relación y Marina la hundió en cuestión de segundos. "Ha venido esta tarde a mi habitación", dijo la ex de Jesús Sánchez.

"Me dijo que con ella (Lucía) pensaba en mí. Le notaba arrepentido, pero conmigo ya no tiene nada que hacer", comentó Marina ante el asombro de todos los presentes y después de que Lucía contara que la relación entre ambos comenzó después de que Isaac terminara con Marina y cuando ya había sucedido la polémica con Bela, otra tentadora. Del mismo modo, también se habían ya enzarzado Isaac con el padre de Marina...

Lucía se quedó de piedra. No podía parar de sonreír, fruto de los nervios. "Si eso es verdad, me parece raro. Parece que juega a dos bandos. A mi me dice que está a gusto". Nagore, remató el tema. "A Marina le dijo 'te quiero' muy rápido, ¿te lo ha dicho ya?", dijo la colaboradora. "Nos lo hemos dicho ambos", zanjó Lucía.



La historia de la traición de Lucía a Marina por Isaac

Pasaron los meses tras la grabación del programa e Isaac fue, poco a poco, enfriándose. Su actitud, siempre según Marina, "cambió". Entonces, el 'Lobo' pidió un tiempo a Marina porque se "notaba frío". "Él se tenía que ir a Madrid por un compromiso de trabajo, contó la andaluza.

Pues bien, ya en Madrid Marina se enteró que coincidió con Lucía. "Se va a Madrid y me entero por una persona de confianza que Lucía ha reservado una habitación con él para pasar la noche. Me quedé loca. Y sin más rodeos le pregunté a Lucía, que me dijo que no. Que simplemente quería verle y también a Simone, que también estaba por la ciudad". El italiano, presente en el plató, lo confirmó.

Marina ya sospechaba de Lucía. "Parecía que buscaba algo. Yo estaba en Sevilla destrozada y me llega que Isaac se ha liado con Bela. Yo flipé y ahí es cuando hablo con Lucía y le digo que tenía que hablar con alguien para desahogarme". En ese momento, Lucía ya se había liado con él y lo de Bela era un montaje, pero ella no se atrevió a contárselo. "Me dijo que si había pasado eso que qué se le iba a hacer...", explicó Marina. "Yo no sabía cómo contárselo", añadió pues Lucía.

Pero entonces Marina se enteró de que 'Lobo' se marchó a Cádiz y no había vuelto a Barcelona. "Lo llamo y le pregunto que qué hace allí, que qué estaba pasando con Lucía. Pasaron unos segundos de silencio y me colgó", sorprendió a todos Marina. "Me desplomé, no me daban la cara. Ella no me contestaba y él tampoco". Lucía no sabía ni dónde esconderse. "No tengo vergüenza, de verdad. No me siento bien ni orgullosa".