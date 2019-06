Darmian, Piccini y el proyecto

Llevo tiempo pensando y así lo he manifestado, que el proyecto que lleva el Valencia CF entre manos es muy interesante. A un kilómetro se ve que tiene las ideas claras, que sigue un camino recto y que va sumando personas con los perfiles adecuados para que lo lleven a cabo. Como por ejemplo el fichaje de Marco Otero para la Academia, un técnico de formación y metodología, algo que hacía falta, porque en cuanto a captación, el Valencia CF siempre ha funcionado bien. Lo fundamental en un proyecto es establecer una idea y fichar gente que la lleve a cabo, y también saber estar por encima del error, porque es humano y existe. Es clave asumir los errores y tenerlos controlados para seguir confiando en la idea. Si el error se descontrola y llega a afectar a la idea de proyecto hasta el punto que te obliga a cambiar, es porque algo estás haciendo mal y empiezas a improvisar. Pero es pronto para que detectemos si al Valencia CF ya le pasa eso porque el proyecto apenas tiene dos años y de momento los resultados en el primer equipo ahí están. Los resultados de la cantera se verán a medio y largo plazo.



Digo esto porque alguien ha dicho en Italia que el Valencia CF está negociando para fichar a Matteo Darmian. No me encaja y me explico. El Valencia CF tiene a Piccini, que es internacional y Darmian ya no lo es. Darmian cobra una fortuna y hay que pagar por él, y Piccini ya sabe lo que es superar un mal momento en Mestalla hasta el punto que se ha ganado cierto cariño de la grada, ayudado por ese mágico gol ante el Huesca. Piccini tiene 26 años y Darmian 29 y lleva tres años sin apenas jugar en el United. De hecho, en 2019 ha jugado un partido y 14 de Liga en las dos últimas temporadas, y eso que el lateral derecho titular tiene 33 años y no es Dani Alves. Fichar a Pedro Porro para el futuro y mantener a Piccini es síntoma de que tienes un plan. Fichar a Darmian suena a improvisación, y no veo al Valencia improvisando. Como tampoco lo veo fichando futbolistas de determinada edad. Que pregunten a Marcelino porqué esta temporada ni siquiera han intentado fichar a Aspas, que es el delantero que él pidió... ¿Si se vende a Piccini puede venir Darmian? Bueno, ya veremos, ese es otro escenario, pero ni aún así, veo a Darmian como fichaje para ser el lateral derecho titular del Valencia CF. No ha jugado nada el Manchester, que, con todos los respetos, no ha demostrado ser mejor equipo que el Valencia, más allá de la machada de fortuna ante el PSG... Darmian no me encaja. Prefiero futbolistas con hambre.



