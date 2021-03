El gran secreto que Javi Gracia confió a sus futbolistas

Apenas diez minutos le duró la valentía y la alegría al Valencia CF. Con dos balones al hueco el Levante UD enseñó los dientes. Que los granotas se adelantaran en el marcador no fue solo cosa del error nuestro de cada día de Diakhaby, antes De Frutos ya había enviado un balón al palo y Morales no hizo gol de milagro. A partir de ahí, el equipo de Javi Gracia fue un quiero y no puedo. No es que quisiese demasiado, pero peor Luis ue su poco querer fue sin duda que no sabía cómo. En otras palabras, que jugó muy poco a fútbol. Fue un equipo previsible que hasta el final de la primera parte no puso en excesivos aprietos a la defensa granota. La segunda la pasó entera buscando el siguiente escalón... Y todo ello aderezado con los clásicos de Javi Gracia, es decir, Kang In, el único futbolista del equipo capaz de jugar a fútbol con la pelota, fue el primer cambio y lo quitó por Manu Vallejo. El gaditano debió entrar antes incluso, pero hombre, tal vez el cambio no era Kang In. Supongo que queda claro porqué el coreano se quiere ir del Valencia CF a toda costa... Es evidente que no es Leo Messi pero lo cambian de nuevo cuando estaba siendo el mejor junto a Guedes.

Por si a alguno no le había quedado claro, la derrota ante el Levante UD certifica lo que es el equipo, incapaz de encadenar dos victorias seguidas y que resiste a base de arrebatos de primavera. Los de Paco López le hicieron mucho daño con muy poco, lo que viene a significar que el plan desde el banquillo no termina de funcionar. Gracia se reunió esta semana con sus futbolistas, les dijo chavales esto es un secreto muy importante y de aquí no puede salir, vamos a jugar con una línea de cinco en defensa ante el Levante UD. Pues bien, solo unas horas después el gran secreto de Gracia ya se sabía en toda València y para colmo no funcionó, porque la salida de balón desde atrás fue un desastre en la línea defensiva.



Diakhaby y los regalos

Si la intención del Valencia CF es vender a Diakhaby este verano, lo va a tener muy complicado. Últimamente sale a error grave por partido. Siempre lo puede regalar. Lo digo por aquello de mes val perdre que mes perdre.



Lo de Oliva

Dijo el uruguayo Christian Oliva al término del partido que hay que entrenar más y quiero suponer que se refiere a la manida frase de tenemos que seguir trabajando. Dicho esto, no encuentro motivos a que no haya jugado más en este equipo.

