Hermanados por el Maratón de València

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP que el próximo 1 de diciembre vivirá su 39ª edición, celebró este lunes el ya tradicional acto de hermanamiento con algunos de los principales clubes deportivos valencianos. El encuentro se celebraba en la nueva oficina all in one, de CaixaBank en la Plaza del Ayuntamiento de València.

El acto contó con la presencia del presidente del Levante UD, Quico Catalán; el presidente del Villarreal CF, Fernando Roig; el Consejero Delegado del Valencia Basket, Francisco Raga y Ricardo Arias, en representación del Valencia CF, ya que el presidente de la entidad, Anil Murthy, no pudo asisitir por encontrarse en Madrid debido al sorteo de la Supercopa.

Por parte de la organización del Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP asistió el vice-presidente de la SD Correcaminos, Vicente Sanz y la directora de la Fundación Trinidad Alfonso, Elena Tejedor. El acto contó con la presencia de jugadoras de todos los clubes representados. El vice-presidente de la SD Correcaminos, Vicente Sanz intercambió camisetas con los cuatro clubes participantes.

El director territorial de CaixaBank enla Comunitat Valenciana, Xicu Costa, ejerció de anfitrión:«Por tercer año celebramos este acto aquí y es un orgullo para nosotros reunir a los clubes que patrocinamos con nuestra Fundación. Desde hace ocho años apoyamos el Maratón económica y activamente. En el km 29,2 tendremos nuestro punto de animación. Los días previos también haremos una master class con Reyes Estévez. Además, junto a FESA apoyamos las categorías adaptadas». Vicente Sanz, vicepresidente de la SD Correcaminos destacó que el cto de hermanamiento es ya «una cita clásica y animó a todos a participar en la gran fiesta del próximo 1 de diciembre».

Quico Catalán, presidente del Levante UD destacó la «importancia del Maratón para el deporte valenciano. La Fundación Trinidad Alfonso ha colaborado a engrandecer la ciudad de València. Gracias a este acto de hermanamieno nació el club de Running del Levante». Ricardo Arias destacó que es «un orgulllo ver a tantos corredores en las calles de Valencia y pasando por nuestro punto de animación. El Maratón de València exporta las bondades de la ciudad a todo el mundo».

Fernando Roig, presidente del Villarreal CF destacó que «más de 200 corredores de Villarreal participarán en esta prueba que es muy especial para mí porque lleva el nombre de mi madre. Estoy seguro de que en los próximos años lograremos el récord del mundo».

El vice-presidente del Valencia Basket, Francisco Raga destacó el «crecimiento del Maratón con 25.000 participantes, una prueba que en breve será el mejor maratón de Europa».

El Valencia Basket Running Club contará con un punto de animación en el kilómetro 41. Además, 50 corredores taronja participarán en el Maratón y 94 en el 10K.

La organización del Maratón anunció también el acuerdo con la empresa Teika para fomentar la participación femenina y alcanzar el 20% de participación en el Maratón en 2020: «ese es nuestro reto», destacó Puri Naya, responsable de comunicación.

