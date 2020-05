El récord de Iván Penalba: 155,08 kilómetros en 12 horas sobre la cinta de correr

El valenciano Iván Penalba, plusmarquista español de ultrafondo en 12 horas y 24 horas, batió en la tarde-noche de este domingo un récord mundial. Se trata de la mayor distancia alcanzada en cinta de correr sin descanso durante 12 horas, que además bajó su tiempo en 100 millas. El de Alfafar, en una experiencia que reconoció ser "muy dura", recorrió 155,080 km, superando en tres kilómetros el anterior récord. Récord oficioso a falta de las comprobaciones recesarias para que sea validado.

"Ha sido una montaña rusa de sensaciones. Las he tenido muy buenas, pero también he sufrido muchas crisis, tenía mucho calor y he tenido mareos. Por eso al final he tenido que andar algún minutillo para ir echándome agua y recuperar", confesó tras una hazaña en la que "tenía mucha motivación y mucha ilusión, sabía que tenía que darlo todo. He querido asegurar el récord del mundo y, una vez lo he conseguido, he hecho un poco más. No se puede pedir más".

Durante este período de confinamiento el de Alfafar ha estado entrenando en cinta, algo desconocido para un atleta cuya especialidad es correr durante horas y horas seguidas, pero obligado ante la imposibilidad de salir de casa a hacer ejercicio al aire libre hasta el pasado 2 de mayo, y desde entonces sin poder salir siquiera del municipio.

Pese a este entrenamiento, admitió que "ha sido muy, muy duro, pero he tirado de corazón, de orgullo y siempre con una sonrisa". "Sé que al principio me la he jugado mucho, soy un corredor que arriesgo bastante pero es que en 6 horas quería saber también hasta donde llegaba. Al final han sido 83,5 km. Que si sólo hubieran sido 6 horas hubiera hecho más. Luego lo he pagado un poco a partir d ellas 7 horas , sabía del riesgo pero confío mucho en mi corazón y mis ganas", explicó tras completar esas 12 horas encima de la cinta de correr.

"Sé que cuando empiezo acabo como sea, he sacado todo el corazón que tenía", concluyó el plusmarquista español de ultrafondo en 12 horas y 24 horas que acaba de sumar otro importante hito a su palmarés.

