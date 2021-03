Un documental revive el 40 Maratón Valencia, la Gran Carrera de 2020

El 6 de diciembre de 2020 se celebraba el 40 Maratón de València, una edición especial marcada por la pandemia que obligaba a cancelar la participación popular y reconvertir la mítica prueba en una carrera sólo para atletas élite.

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP Elite Edition era bautizado como 'La Gran Carrera' convirtiéndose en el mayor acontecimiento del atletismo en ruta a nivel mundial. El mejor y más rápido maratón de un año marcado por la cancelación de todos los grandes. Para recordar aquella gesta, la Fundación Trinidad Alfonso ha producido un documental que ayer se estrenaba en los cines ABC Park de Valencia. Con el título 'La Gran Carrera', y el subtítulo 'El maratón de Valencia ante el desafío del COVID-19', el documental, obra de la productora de Movistar, TBS, narra cómo se gestó una prueba que reunió en València a los mejores atletas del mundo tanto en los 42k como en el Medio Maratón también elite que se celebraba de forma paralela.

Aquella jornada histórica se saldaba con el récord del mundo de Medio Maratón a cargo del keniata Kibiwott Kandie (57:32). Los cuatro primeros clasificados rebajaban el anterior récord mundial de Geoffrey Kamworor (58:01). En Maratón, València se situaba como el tercer maratón más rápido de la historia batiendo su propio récord con Evans Chebet de 2h03:00.

Todo lo vivido en aquella histórica jornada así como los entresijos de la preparación de una prueba de ese nivel en medio de una pandemia mundial, podrán verlo ahora todos los aficionados ya que el documental se emitirá en Movistar +. El primer pase está programado para este viernes, 26 de marzo. Tra su estreno en València, el jueves 25 será presentado también en Madrid.

Antes de la proyección, Paco Borao, presidente de la SD Correcaminos, ya avisó "esto no es nada comparado con la edición de este año". Y es que València sigue empeñada en tener el mejor maratón del mundo: "cuando me preguntan si no queremos ser un 'major' siempre digo lo mismo, esas cosas no se piden, nos lo estamos ganando. Ahora mismo el Maratón de Valencia ya es superior a algunos de los majors', afirmaba Borao.

El documental La Gran Carrera, al igual que la propia prueba tuvo que reinventarse y reescribirse durante un año repleto de incertidumbres: "habíamos pensado hacer una película de la historia del maratón para conmemorar el 40 aniversario pero todo el guión nos lo cambió el coronavirus", destaca Borao.

La directora de la Fundación Trinidad Alfonso, Elena Tejedor destaca el valor de un documental que "recoge todo un año de enormae trabajo, de cómo tuvimos que ir adaptándonos para seguir adelante". Tejedor tuvo también un recuerdo a todos los organizadores, a todas las carreras "que no se han podido celebrar a causa de la pandemia" e hizo un llamamiento pidiendo la vuelta de la normalidad al deporte: "necesitamos que los acontecimientos deporitivos vuelvan a tener público, que la gente pueda ir a los estadios, a los pabellones, que las carreras puedan volver a hacerse con corredores populares. El ecosistema deportivo está en peligro". La directora de la FTA confía en que la evolución de la pandemia "todo dependerá del proceso de vacunación" haga posible pronto ese regreso a la normalidad.

Antes de emitir el documental también fueron protagonistas dos de los tres Magníficos, los corredores que han corrido todas y cada una de las 40 ediciones del Maratón de Valencia, incluida la de 2020 que hicieron en su versión virtual. Domingo Mengual y Manuel Sánchez (Paco Rubio no pudo asistir), recordaron cómo habían vivido el año más difícil del maratón: "se veía venir, pero fue muy duro cuando se canceló la prueba popular". Los Tres Magníficos ya tienen su dorsal para 2021: "ya estamos inscritos".

En el documental se puede apreciar todas las etapas y cambios de rumbo que tuvo que dar la organización a cargo de la SD Correcaminos, la Fundación Trinidad Alfonso y el Ayuntamiento de Valencia, entidad esta última que estuvo ayer representada por la concejala de deportes Pilar Bernabé. Con testimonios de Paco Borao, Elena Tejedor, Juan Botella, gerente de Correcaminos; Marc Roig, seleccionador élite; José Antonio Redolat, seleccionador nacional, etc, se narra cómo se gestó un maratón histórico en plena pandemia. Un maratón que volvió a situar a València en la cúspide del deporte mundial. La presentación coincide además con el próximo aniversario del maratón, ya que el 29 de marzo se cumplirán exactamente 40 años desde que aquel 1981 se celebrase la primera edición.