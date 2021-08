Cristóbal Adell logró el tercer puesto en el Campeonato de España de trail running por federaciones que se celebró este sábado en El Paso, en la isla de La Palma. El atleta de Albocàsser dio la sorpresa y logró terminar entre los mejores pese a que no figuraba entre los favoritos. El segundo clasificado de la selección valenciana fue Fran Maciá, que entró decimotercero, pero el tercero, Víctor Bernad, ya se fue hasta el puesto 31, con lo que la Comunitat terminó quinta por federaciones.

Adell dio un paso al frente para intentar ayudar a una selección valenciana que había perdido a los tres atletas que el año pasado, en Ibiza, les llevaron al triunfo. No pudo defender su corona. Andreu Blanes, que logró la victoria individual en la pasada edición, Antonio Martínez y Ricardo Cherta renunciaron porque tienen diferentes objetivos esta temporada. Adell, que tiene 36 años y trabaja como carpintero en su pueblo, estaba muy satisfecho por su resultado después de remontar varias posiciones en la bajada del Reventón, la cota de la carrera, siguiendo la estela del murciano Zaid Ait Malek. “Yo, a diferencia de los mejores, no me dedico en exclusiva al trail. Tengo un trabajo y tengo dos hijos: una niña de tres años y un niño de once meses, así que yo entreno cuando puedo y no todo lo que quiero, así que poder acabar entre los tres primeros es algo muy meritorio”.

Selección femenina

La selección femenina acusó los problemas que tuvo su líder, Júlia Font, que se encontró sin fuerzas desde el principio, durante la subida, y se planteó incluso la retirada. Al final decidió pelear por el equipo y acabó en el puesta 23, dos por detrás de Vanessa Romero, que fue la mejor de las valencianas, y por delante de María Obrero (26), con lo que la Comunitat cayó hasta el séptimo puesto.

Podio de las categorías de formación

El mejor resultado por selecciones lo logró el equipo masculino en categoría de formación. Los tres atletas llevaron al podio a la Comunitat con aun brillante tercer puesto. El mejor de la terna fue Marcos Sánchez, que sorprendió con un gran séptimo puesto, justo por delante de Mario Asunción. El tercero fue Raúl González (13º). El equipo femenino, formado por Candela Benlloch (10), Anne González (13) y Ana González (14), concluyó en quinta posición.