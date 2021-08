No ha ganado ninguna medalla olímpica pero ni falta que le hace, Luis Félix Martínez es uno de los deportistas más conocidos y, (lo que es más importante), más queridos, de la Comunitat Valenciana. Todo un icono del atletismo popular que acaba de cumplir 50 años y que no piensa parar de correr al menos hasta alcanzar las 2.000 carreras.

¿El pasado 6 de agosto cumplió 50 años ¿cómo lo lleva?

Lo llevo muy bien, tenía ganas de cumplir los 50, es una cifra que me hacía ilusión. Espero seguir corriendo muchos años más. Como mínimo quiero vivir hasta los 105 años y superar a mi abuela que cumplió 104. Además se presenta un año muy bueno para mí, uno de mis objetivos era poder correr un Campeonato de España de Medio Maratón. Creía que no sería posible, parecía que con la pandemia no se iba a poder celebrar pero cuando vi que sí estaba en el calendario, no lo dudé y me lo marqué como objetivo.

La cita es el 11 de septiembre en Oruña de Piélagos (Cantabria) ¿saldrá a ganar en ese Campeonato de España de Veteranos?

Sí, voy a por ello. Es mi gran ilusión, no sé lo que pasará, ni quiénes serán mis rivales, pero yo voy a por todas. El perfil de la carrera me favorece, es una carrera dura y eso me gusta.

Es prácticamente imposible imaginar el mundo del atletismo popular en los últimos años sin Luis Félix Martínez. ¿Cuántos años lleva ya corriendo?.

Corriendo llevo ya 29 años.

Y ¿cómo empezó? porque usted al principio le daba al balón, era futbolista del equipo de Alboraya, su pueblo.

Todo empezó por un primo mío, Francisco, que corría. Me pidió que le acompañase en algún entrenamiento para no ir él sólo y yo le dije que sí. Estaba preparando el maratón y me dijo que tenía una tirada de 25 kms y yo decidí acompañarle. Me gustó mucho la experiencia. Luego acompañé a mi primo a la feria del corredor, a recoger el dorsal y me enamoró ese ambiente, era algo mágico. Pero seguí con mi pasión de esa época que era el fútbol. Estuve hasta juveniles, luego jugaba de manera ya menos seria con mis amigos al fútbol sala, etc. En esa época empecé a apuntarme a alguna Volta a Peu, alguna San Silvestre...

Uno de sus descubridores fue un sargento en la mili ¿es así?

Me tocó hacer la mili en Madrid y cuando hacíamos la instrucción había un sargento que siempre se asombraba de lo fácil que subía las cuestas corriendo y cargado con la mochila. Me dijo que tenía buenas condiciones para correr y eso me animó. Cuando acabó la mili me reincorporé a mi trabajo, en una imprenta, en Gráficas Cantos y allí había dos compañeros que hacían carreras y me propusieron correr con ellos . Me gustó mucho. Luego corrí junto a ellos a Maratonina de 1993, una mítica. Ahí me aficioné ya de manera definitiva. Me apunté a Correcaminos, fue mi primer club, aunque sólo estuve un año, en 1994.

¿Y cuándo llega el primer maratón?

Pues pronto, fue en 1995, la preparé sin entrenador. Me compré un libro que se titulaba ‘Autoentrenamiento’ porque no tenía ni idea. Pagué la inexperiencia, hice 3 horas y 5 minutos, no pude bajar de 3 horas. Creo que fue un error hacer tan pronto el maratón, tan poco tiempo después de empezar a correr. Es algo que no aconsejo, antes de un maratón hay que acumular experiencia. Yo lo pasé muy mal, me lancé demasiado y en los últimos kilómetros tuve que parar, no podía ni respirar, iba desorientado, sin fuerzas. En esa época la meta era en las pistas de atletismo y la verdad es que cuando bajé al río, el estímulo de la gente, los ánimos...me revitalizó y pude acabar bien, entré en meta con los brazos en alto. Cumplí mi sueño.

Desde que empezó lleva un estricto control de todas las carreras, apunta a mano metódicamente la fecha, la marca, las sensaciones, la clasificación, perfiles... guarda dorsales, fotos, periódicos... ¿Cuántas carreras figuran ya en sus archivos?

Desde que comencé en 1993 he corrido un total de 1.050 y mi objetivo, si la salud me lo permite, es llegar a correr 2.000 así que aún me quedan años de disfrutar de este deporte. Me gusta tener todo apuntado, es una forma de saber exactamente todo lo que he hecho.

Y eso que la pandemia estos dos últimos años le ha frenado...

Sí, porque yo antes de la pandemia hacía más de 60 carreras al año, muchos fines de semana doblaba y hacía varias. El año pasado sólo pude hacer 2 y éste, de momento llevo 4.

¿Cómo ha llevado la pandemia?

Pues bastante bien. Ha sido una etapa que me ha servido para parar un poco, para descansar y cuidarme más. He ido adaptándome a cada fase y lo he llevado bien. Es cierto que me costó recuperar un poco los ritmos, no es fácil estar tanto tiempo sin competir .

¿Y los trofeos? ¿También los conserva?

Muchos no, porque sería imposible. Pero sí guardo los más significativos. Precisamente ahora en casa me estoy organizándolo todo en una habitación.

Usted corre con el CA Serrano y además trabaja en la empresa. ¿Cómo lo lleva?

Tengo que agradecer a Serrano todo lo que hacen por mí, me ayudan en todo. Cuando he tenido una lesión me han proporcionado los mejores médicos. Tienen una filosofía muy humana, no sólo miran los resultados como otros clubes. Entré en el club en 1998, estuve dos años y lo dejé y luego, regresé al CA Serrano en 2011. Trabajaba en una fundición, pero la crisis complicó las cosas y Serrano se portó muy bien conmigo, me dio trabajo. Pasé todas las pruebas y formación como todo el mundo y la verdad es que en el trabajo, como en las carreras, intento dar siempre el cien por cien. Es un honor representar el nombre de Serrano en las carreras, Don Blas, el fundador del club hizo una gran labor.

Prácticamente será casi imposible encontrar una carrera en la Comunitat Valenciana en la que no haya participado. ¿Cuáles son sus favoritas?

Tengo una especial predilección por el Gran Fondo de Siete Aguas, que para mí es emblemática, también por la Media de Navajas que me encanta y por supuesto, la de mi pueblo, el 10k de Alboraya, del que soy embajador e imagen y me siento muy orgulloso de ello. Jesús Izquierdo, el organizador, hace un gran trabajo.

Desde aquel libro de ‘Autoentrenamiento’ hasta ahora, ¿ha cambiado mucho la forma de entrenar un maratón?

Sí, es algo que evoluciona y cambia. Yo tengo la suerte de contar con José Garay como entrenador, me conoce muy bien, me motiva, es el mejor. Su apoyo es fundamental para mí.

¿Cuál es la clave para lograr caerle bien a todo el mundo, que sea tan querido?

Es de lo que más orgulloso estoy. Cuando voy a cualquier pueblo me siento como en mi casa, en todas partes me acogen de forma espectacular. Me gusta hablar con la gente, que me pidan fotos, que me saluden. En una carrera popular nadie es más que nadie, desde el primero al último. Muchas veces me sorprendo del cariño y el calor de la gente, intento corresponder en la medida que puedo.

¿Va a hacer el Maratón de València este año?

Voy a hacer el Medio Maratón pero el maratón no está en mis planes de momento a menos que el club me pida que haga de liebre. Es algo que he hecho otros años y también me encanta, ayudar a otros atletas a conseguir sus objetivos.

¿Cuántos maratones ha hecho?

No muchos, sólo 15. Mi distancia favorita es el medio maratón, he hecho más de 250. Es donde estoy más a gusto.

¿Su 50 cumpleaños lo celebró corriendo?.

Desde luego, estuve en Navajas corriendo con mis amigos del CA Navajas, recorriendo el circuito del Medio Maratón y luego almorzamos y me sorprendieron con una tarta. El 14 de noviembre pienso volver a Navajas a correr la Media que este año cambia de ubicación en el calendario y desde luego, yo, no me la pierdo.