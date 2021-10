Cerca de 1.300 corredores y corredoras han participado este domingo en la IX Carrera de la Universitat de València, prueba popular que marcaba un progresivo regreso a la normalidad en el desarrollo de eventos deportivos en la ciudad. La tradicional carrera de la Universitat de València, organizada conjuntamente con la Fundación Deportiva Municipal de l’Ajuntament de València, ha arrancado a las 8.30 horas desde la avenida Primado Reig, a la altura del número 177. Por primera vez en este año, no se han producido salidas escalonadas y solo ha habido una tanda de runners.

La carrera ha contado con un recorrido de 5.570 metros por algunas de las principales avenidas que rodean el campus de Blasco Ibáñez de la UV, así como el paseo de la Alameda.

Rubén Gómez García (GO Running Team) fue el vencedor absoluto con un tiempo de 17:09, cruzando la meta con 31 segundos de ventaja sobre Jorge Peris Venancio (The Kenyan Urban Way), con 17:40, y tercero fue el independiente Andrés Navío, con 17:51.

En categoría femenina la más rápida fue Gemma Francés (CT Huracán Valencia), con un tiempo de 19:53, seguida de Raquel Landín (The Kenyan Urban Way), con 20:35 y de Yoana Pérez (Serrano CA), que completó el podio con 21:53.

València, referente en carreras seguras

Además de recuperar el deporte en la calle, la prioridad de la Fundación Deportiva Municipal es asegurar el cumplimiento de las medidas sanitarias y garantizar la seguridad y el bienestar de todas las personas que participan en las carreras populares, sea como corredoras o corredores o como personal de la organización. Es por ello que se cumplieron diversas medidas de seguridad implantadas desde hace meses con la vuelta de las carreras populares, como la mascarilla antes de la salida y después de la llegada.

Tras esta prueba, la próxima cita del será el 7 de noviembre con la II Volta a Peu per la discapacitat Ciutat de València, siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Este año la pandemia ha impedido la celebración del tradicional Circuito de Carreras Populares de València, pero no la disputa de algunas carreras desde el levantamiento de las restricciones, con un estricto protocolo para evitar contagios.