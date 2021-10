Sus aplausos tumbado en el suelo mientras Letesenbet Gidey corta la cinta como ganadora y nueva plusmarquista mundial son una imagen icónica del último Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP. Llegó apenas 12 segundos antes.

¿Tenía prevista esa estrategia?

Hasta el km 10 no sabía quién venía detrás. Llevábamos el crono delante y no era consciente que era el de las primeras chicas. Pasamos el km 10 muy rápido pero metieron un cambio, que nos sirvió para subir un poco el ritmo. Me arriesgué, porque iba un poco justo en ese momento, pero sirvió para limarle esos segundos al crono y bajar de 1 hora y 3 minutos.

Le sirvió para batir un récord autonómico de 27 años...

Sabía que estaba para batirlo, y llegaba con esta intención. Me ha costado más de lo que quería, pero por fin le damos el relevo a Paquito (Ribera). Muy contento de poder quitárselo a un referente como él. Han sido tres meses de trabajo específico para esto.

"Me ha costado más de lo que quería, pero por fin le damos el relevo a Paquito (Ribera). Muy contento de poder quitárselo a un referente como él"

¿Sacó toda la rabia de verse fuera de los JJOO de Tokio?

Al final con una edad uno aprende a gestionar los fracasos, y en el momento que no me clasifiqué sabía que tenía que buscar nuevas motivaciones. Ya ni pienso en los Juegos si te digo la verdad. Es mirar para adelante, ahora tenía este reto, y ahora a por el siguiente, esto va así.

Tiene 30 años, pero es un recién llegado al atletismo desde las carreras de orientación. No parece muy normal...

Es un deporte muy minoritario que conoce muy poca gente. Yo me he dedicado en cuerpo y alma, y estoy empezando ahora en atletismo, este es mi cuarto año, y se demuestra que aunque somos pocos el nivel es bueno y estamos ahora peleando en el atletismo con los mejores.

¿En qué le ayuda la orientación para la ruta y la pista?

Al final es aeróbico, diferente. Se trata de correr y cuando mejor consumo de oxígeno y capacidad aeróbica tengas, mejor. Ahora se trata de transformarlo para llevar ese ritmo tan alto del asfalto, y está claro que funciona, porque en mi corta vida como atleta me está dando buenos resultados.

"El maratón condiciona un poco más la preparación, así que de momento lo dejaremos para más adelante"

Parece similar al trail...

Corres por mitad del monte y te da esa capacidad técnica, pero no hay tantas cuestas como en el trail. Necesitas ser capaz de correr rápido. Intercambia de las dos.

¿Qué tiene Onil para que salgan Eusebio Cáceres, Jorge Ureña, Andreu Blanes...?

Y Antonio Martínez del trail. Todos tenemos la misma edad, salvo Jorge un par de años menos. No sé si es la generación, las condiciones, las escuelas deportivas que había, pero sí que es verdad que teníamos ese afán competitivo entre nosotros y eso nos ha ayudado mucho.

¿Le veremos en un maratón?

De momento me gusta la pista y quiero intentar otra vez el 3000 obstáculos. El maratón condiciona un poco más la preparación, así que de momento lo dejaremos para más adelante.