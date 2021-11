València, la Ciudad del Running volvió a mostrar ayer su cara más solidaria con la celebración de la II Volta a Peu i Marxa a Peu per la Discapacitat Ciutat de València. Tan sólo una semana después de la celebración de València Contra el Cáncer, de nuevo el atletismo popular se ponía al servicio de una buena causa:promover la práctica deportiva entre todas las personas y romper las barreras que deben superar las y los deportistas con discapacidad. La prueba, organizada por la Fundación Deportiva Municipal de València y por la Oficina Municipal de Atención a la Diversidad Funcional (OMAD), contó con una carrera competitiva de 3,8 kilómetros más una marcha de 2 kilómetros abierta a todo el mundo. Los más pequeños también pudieron disfrutar de carreras infantiles.

En la prueba competitiva, el triunfo fue para Elena Flores, del Team Hicham con un tiempo de 13:56 y Amadeo Albal (Cárnicas Serrano CA) con una marca de 12:00. Completaron el podio femenino Sara Ruiz (Cárnicas Serrano CA) con 14:01 y Mónica Pilco (The Kenyan Urban Way), con 14:02. El podio masculino lo completaron Andrés Navío (Independiente), con 12:05 y Sebastián Abad (The Kenyan Urban Way) con 12:13.

A las 9:00 horas tomaban la salida los participantes en la II Volta a Peu i Marxa a Peu per la Discapacitat Ciutat de València desde la Avenida Levante UD para afrontar un corto pero intenso recorrido pasando por grandes avenidas como Germans Machado, Juan XXIII y avenida Ecuador para volver de nuevo a la Avenida Levante UD donde también estaba situada la meta.

Tras la prueba competitiva tomaban la salida los participantes en la Marxa de 2 kilómetros abierta a todo el mundo, tanto para personas con o sin discapacidad y de todas las edades, desde los 14 años. Una marcha y caminata simbólica con la que se dio visibilidad a la lucha por superar las barreras y fomentar la integración de las personas con discapacidad.

La jornada fue toda una fiesta en la que participaron diversos colectivos como la Fundación del Levante UD que realizó diversas exhibiciones y actividades. La Volta a Peu per la Discapacitat cumplía su segunda edición y aspira a consolidarse como una cita clásica en el calendario de carreras populares de la Ciudad de València.