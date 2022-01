Penyagolosa Trails dio el pistoletazo de salida a la edición de 2022 con la presentación y ya tradicional sorteo celebrado en la Diputació de Castelló. La papeleta extraída ha sido la 1475, por lo los números agraciados para participar en la MiM son del 1 al 75 y del 1475 al 2599, mientras que en la CSP todos los preinscritos tendrán opción a dorsal para una edición que se disputará del 22 al 24 de abril.

Penyagolosa Trails ha vuelto con fuerza después del parón de 2020 provocado por la pandemia. En octubre del pasado año celebró su edición más esperada y ahora ha registrado prácticamente 4.000 preinscripciones de 41 nacionalidades distintas y desde 44 provincias españolas. Unas cifras que vuelven a mostrar el gran interés que despierta Penyagolosa Trails, un evento que es un referente del trail running a nivel nacional e internacional.

El acto del jueves lo dirigió el speaker Depa y contó con la presencia del presidente de la Diputación de Castelló, José Martí; la Delegada del Gobierno en Castellón, Soledad Ten; la Delegada del Consell, Eva Redondo; la Secretaria Autonómica de Cultura y Deporte, Raquel Tamar; la diputada de deportes de la administración provincial, Tania Baños o el representante de la Fundación Trinidad Alfonso, Dani Olmos, entre otras autoridades. Además, estuvieron presentes los patrocinadores de la prueba, cuerpos de seguridad que participan en el evento como la Guardia Civil y el Consorcio Provincial de Bomberos, y también miembros de los clubes colaboradores.

El director de Penyagolosa Trails, Tico Cervera, quiso agradecer el apoyo de todos los patrocinadores y también que miles de corredores y corredoras hayan realizado su preinscripción para estar en la próxima edición. Así, señaló: "En octubre volvimos después del parón impuesto por la pandemia y sentimos de nuevo la magia de las carreras de montaña. Ahora, queremos que la de 2022 también sea una edición muy especial y para ello ya estamos trabajando intensamente".

El acto también sirvió para presentar el spot oficial de Penyagolosa Trails 2022 y mostrar en público la nueva imagen que tiene como eslogan "Trail can't be stopped" («El trail no puede parar» o «El trail es imparable» sería su traducción). Un eslogan que hace referencia a la reactivación de las carreras y a las ganas que tienen los corredores de volver a vivir la magia de los eventos deportivos de esta índole. La imagen de este año es más rompedora y pone el foco en la montaña del Penyagolosa y en la épica de cada corredor, con la combinación de tres colores: rojo, negro y blanco.

Dorsales solidarios y donación contra el cáncer

El director de Penyagolosa Trails, Tico Cervera, también hizo entrega de un cheque de 1044€ a la Asociación Española contra el Cáncer. De esta forma, la organización volvió a donar un euro por finisher de la última edición a esta causa.

Por otro lado, se puso a disposición de los corredores y corredoras 15 dorsales solidarios, que se destinarán a la organización Huellas Callejeras.