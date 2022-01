El atleta madrileño 'Chema' Martínez será uno de los grandes atractivos en la Marató BP Castelló que tendrá lugar el 27 de febrero y en la que se marca como objetivo de cara a la prueba completar el recorrido en menos de 2:20 horas.

"El que me conoce ya sabe como soy, muy competitivo y cada carrera la afronto como si fuera la última y dando lo mejor de mí", dijo Chema Martínez, uno de los fondistas más laureados del atletismo español aunque reconoció que "cada vez es más complicado, con los años, asegurar los objetivos porque dependes de otras variantes, la recuperación no es la misma".

En una entrevista mantenida con la organización de la maratón, Chema Martínez destacó las características de la ciudad y del recorrido ya que "Castellón tiene un circuito plano, buen tiempo, se puede correr muy rápido".

Además, explicó que para la prueba "el objetivo tiene que ser que toda la gente que vaya, como voy a ir yo, vuelvan a casa diciendo: ha sido un fin de semana maravilloso", independientemente de la marca que consiga.

Martínez le recomendó a los atletas que corran por primera vez una maratón "que disfruten, que se marquen un objetivo realista" y para "el día de la carrera solo queda disfrutar y llevarse una buena experiencia".

A nivel personal, Chema Martínez pretende mantenerse activo con nuevos retos de cara al futuro.

"Mi meta es seguir haciendo esto, que es lo que más me gusta del mundo, no sentarme en el sofá y seguir acumulando kilómetros en mis "patas". El más inmediato participar en Marató BP Castelló, una carrera que me apetece muchísimo, correr por el centro de la bonita ciudad de Castellón en un trazado rápido y del que, sin duda, todos los que nos demos cita allí disfrutaremos", concluyó.