El atleta Iván Penalba marcará un hito el 11 de julio de 2022, convirtiéndose en el séptimo corredor español seleccionado para disputar la Badwater 135, que se celebra cada mes de julio en California. Con salida en la cuenca Badwatery y llegada en el Monte Whitney, los participantes deben completar un total de 217 kilómetros y una ascensión acumulativa de más de 4.500 metros.

Su dureza radica no solo en las condiciones de la prueba, sino en el hecho de que (excluyendo Alaska y Hawai) comienza y concluye en los puntos geográficos más alto y bajo de América del Norte y que gran parte del recorrido transcurre por el Valle de la Muerte con una temperatura diurna cercana a los 50 grados centígrados.

Penalba viajó el pasado día 5 hacia Las Vegas, para descansar, adaptarse al horario americano y poner cuatro días más tarde rumbo a la localidad que albergará la salida el día 11. De hecho, ya ha estado entrenando con temperaturas altísimas y unas condiciones exigentes que le han hecho aprender para el día de la carrera, según ha explicado en sus redes.

De hecho, él y su equipo tuvieron un susto tremendo que explicaba así en su Facebook, y que por fortuna no tuvo mayores consecuencias: "El calor es realmente seco y muy muy 'potente', la sensación es la de estar en una sauna continuamente, quema incluso la piel y junto al aire extremadamente seco (que reseca dolorosamente los ojos, los labios y garganta) hace que no sude y vaya casi seco en todo momento, por lo que parece que no necesite beber o mojarme, sin embargo esto sería el mayor error y hoy he tenido la 'suerte' de tener un gran susto en el segundo rodaje por el desierto en donde me he dado cuenta de todos los grandes peligros que tiene este lugar".

"He pasado incluso miedo, ¡Qué respeto hay que tenerle a estas condiciones! Os cuento...", sigue diciendo. "Iba a hacer 10-12km, sin embargo finalmente han salido más de 18, ¿la razón? A los 3km de camino, Joaquín (mi ayudante en bici) me ha dicho que siguiera para adelante porque iba a cambiar la cámara de sitio y he seguido sumando kilómetros, pero no venía Joaquín, así que en el kilómetros 8,5, totalmente seco me he dado la vuelta preocupado. Sobre el kilómetro 11 me lo he encontrado. Había tenido una gran pájara y estaba en una roca sentado casi desmayado. Me he parado y cuando se ha repuesto un poco, (yo también bebiendo) me ha dicho que volviera a casa. Quedaban 7km por puro desierto y he decidido irme sin nada".

"Al paso de los kilómetros iba cada vez más seco y quemado del sol, y sobre todo me he asustado cuando me he perdido en un desvío y he sumado algunos metros de más (menos mal que había un túnel pronto que no me sonaba y he dado la vuelta). Por fin sabía el camino que era y he llegado a casa donde me he bebido hasta el agua de los floreros. Lo bueno que me he sentido superbien corriendo en calor pero me he dado cuenta que unos kilómetros más sin agua y hubiera tenido grandes problemas, así que ha sido un enriquecedor aprendizaje improvisado", concluye el ultrafondista valenciano, que quiere añadir esta mítica carrera a sus conquistas.

Su viaje finalmente ha estado financiado por una colaboración público-privada, con fondos aportados por el Ayuntamiento de su localidad natal, por decenas de personas que han participado en el crowdfunding que inició y por marcas como 42K Running, Coros, VESTEL Ingenieros y Train and Food.