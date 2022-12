La atleta tarraconense de Valls, Marta Galimany, batió este domingo el récord de España de Marató en València, con 2:26:14 horas (oficioso), superando la anterior plusmarca nacional de Ana Isabel Alonso (2:26.51) que tenía 28 años, desde San Sebastián en 1995, uno de los récords más longevos del atletismo nacional.

“Por fin. Para mí es especial, en 2020 lo luché, se me escapó y se me quedó esa espina, quería que fuera aquí, porque es una ciudad especial para mí”, confesaba en la meta Marta Galimany. “Estoy muy contenta. Pienso en toda la gente que no ha podido correr de mi grupo y que me ha dado energía. Tenía a Roger de liebre ,me apuntaba el ritmo, pensábamos que iba a ser hoy. Cuando me dijeron que si al 34 llegaba bien ya lo tenía y pensé que ya no se me escapaba”.

Y en su próximo objetivo ya está París 2024: “El futuro ahora es disfrutarlo y centrarme en los Juegos de 2024, es mi objetivo poder llegar a París”.